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Путина спросят об экономике и ситуации в мире на большой пресс-конференции

20 декабря президент намерен поговорить с журналистами и о региональных проблемах. По итогам встречи будет сформирован пакет поручений.

19.12.2018 Фото: кремлин.ру 7 коммент.
 
Путина спросят об экономике и ситуации в мире на большой пресс конференции

Владимир Путин

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что важное место займет и проблематика регионов России.
Вопросы президенту России Владимиру Путину на предстоящей 20 декабря большой пресс-конференции будут касаться ситуации в экономике, международной обстановки и региональных проблем. Такое мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил в интервью телеканалу НТВ.

«Темы [вопросов президенту] — конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры», — отметил он. По словам представителя Кремля, эта конъюнктура стала враждебной и агрессивной, что приводит к переменам всей системы международной экономики с непредсказуемым результатом.

Он пояснил: «Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт, скажем так, от «а» до «я» сказать не может. Точки зрения диаметрально противоположны».

Песков также уверен, что Путину будут заданы вопросы о международной обстановке, в том числе региональных конфликтах и отношениях с США.

По мнению представителя Кремля, важное место займет и проблематика регионов РФ. Пресс-секретарь отметил, что традиционно большинство журналистов в зале — представители регионов, а региональная повестка дня зачастую отличается от федеральной. По словам Пескова, задача большой пресс-конференции — использовать максимальное представительство СМИ для того, чтобы через них «довести до людей мнение президента, его оценку тех или иных событий по всему кругу тем, которые волнуют людей».

Представитель Кремля напомнил, что по итогам общения главы государства с журналистами ряд вопросов и обсуждение путей их решения отражаются в перечне поручений президента. «Чаще всего пресс-конференция становится поводом для оформления перечня поручений», — отметил Песков. «Очень много вопросов — о конкретных болевых ситуациях или системных проблемах», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, как готовится к пресс-конференции Путин, Песков заметил, что «все равно идут мероприятия». Для примера он привел коллегию Министерства обороны, прошедшую во вторник, а также «совещания по другим вопросам, которые невозможно отложить». «Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента», — сказал представитель Кремля.

Источник: ТАСС


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Путина спросят, а он ответит. И еще раз ответит. И еще.
    И будет у россиян повод пережевывать эту лапшу до самой весны, когда медведь лапу перестает сосать. До самого послания президенту федеральному собранию или до майских указов.
    С голоду не помрем. Гарант не даст. Выживем.
    8)

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Игорь

    Он когда ни будь работать начнет, а только озвучивать и говорить может! :-D

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  3. Аноним

    Абсолютно не интересно. Из года в год говорит одно и то же, обещает и переобещает одно и то же.

    А что по факту? Вот в РФ бизнес (ПОЛНОСТЬЮ без участия государства!) за 2000-ые годы реально сделал две крутых по общемировым меркам вещи: интернет и сотовую связь. Можете проверить — и покрытие и скорости были огромные, а цена — напротив исключительно низкая.

    И что? С 2014 года в этой области государственные «силовики» камня на камне не оставили. Цены взлетают ввысь из за сумасбродных «пакетов Яровой», связность падает, количество сервисов уменьшается из за параноидальных попыток гебни следить за всеми…

    Короче уничтожают даже то, что вопреки им было сделано. А вместо этого «весь мир в ядерный пепел» и «а мы — в рай».

    Тьфу! Противно даже думать :-!

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  4. Аноним

    вовчик уже самого Горбачёва по балабольству за пояс заткнул :-D

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  5. ФАГ

    Последняя советская тупая верхушка полностью утратила самостоятельное мышление и принялась копировать Запад, ельцин туда же, путин по тем же рельсам мчится. Что еще от него можно ждать? За 20 лет правления его пустая болтовня надоела.

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  6. Аноним

    76% не надоела :-D

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