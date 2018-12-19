Путина спросят об экономике и ситуации в мире на большой пресс-конференции

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что важное место займет и проблематика регионов России.

Вопросы президенту России Владимиру Путину на предстоящей 20 декабря большой пресс-конференции будут касаться ситуации в экономике, международной обстановки и региональных проблем. Такое мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил в интервью телеканалу НТВ.

«Темы [вопросов президенту] — конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры», — отметил он. По словам представителя Кремля, эта конъюнктура стала враждебной и агрессивной, что приводит к переменам всей системы международной экономики с непредсказуемым результатом.

Он пояснил: «Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт, скажем так, от «а» до «я» сказать не может. Точки зрения диаметрально противоположны».

Песков также уверен, что Путину будут заданы вопросы о международной обстановке, в том числе региональных конфликтах и отношениях с США.

По мнению представителя Кремля, важное место займет и проблематика регионов РФ. Пресс-секретарь отметил, что традиционно большинство журналистов в зале — представители регионов, а региональная повестка дня зачастую отличается от федеральной. По словам Пескова, задача большой пресс-конференции — использовать максимальное представительство СМИ для того, чтобы через них «довести до людей мнение президента, его оценку тех или иных событий по всему кругу тем, которые волнуют людей».

Представитель Кремля напомнил, что по итогам общения главы государства с журналистами ряд вопросов и обсуждение путей их решения отражаются в перечне поручений президента. «Чаще всего пресс-конференция становится поводом для оформления перечня поручений», — отметил Песков. «Очень много вопросов — о конкретных болевых ситуациях или системных проблемах», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, как готовится к пресс-конференции Путин, Песков заметил, что «все равно идут мероприятия». Для примера он привел коллегию Министерства обороны, прошедшую во вторник, а также «совещания по другим вопросам, которые невозможно отложить». «Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента», — сказал представитель Кремля.

Источник: ТАСС