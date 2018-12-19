Громкий процесс по «хищению воды» на 170 млн рублей начнется 25 декабря в суде Бердска

Следствие по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директора КБУ Бердска Кожина и его пособников завершено. 25 декабря Александр Кожин, руководитель МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и бывший замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич предстанут перед судьей бердского городского суда Татьяной Васюхневич. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала секретарь судьи сегодня, 19 декабря.

По этому эпизоду преступной деятельности директор МУП «Комбинат бытовых услуг» в 2018 году незаконно снизил задолженность за потребление холодной воды и водоотведение одной из коммерческих организаций на сумму более 52 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной управлением ФСБ России по Новосибирской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым направлено в суд для рассмотрения по существу 11 декабря.

Следствие инкриминирует Дыненкову ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — пособничество в превышении должностных полномочий, Кожину — п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. А Оленича следствие обвиняет в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — пособничество в превышении должностных полномочий.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является Комбинат бытовых услуг, договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП КБУ за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

6 октября судья бердского горсуда Татьяна Васюхневич продлила меру пресечения обвиняемому в «хищении воды» экс-директору муниципального Комбината бытовых услуг на два месяца. Александр Кожин, против которого возбудили еще два уголовных дела — о растрате 10 млн рублей в РКЦ и превышении должностных полномочий, причинившее ущерб в 20 млн рублей, — должен был остаться в СИЗО до 25 декабря.

Трем фигурантом уголовного дела о «хищении воды» грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 23 августа следователь бердского отдела Следственного комитета заявил в суде о том, что накануне возбуждено еще одно уголовное дело против бывшего директора Комбината бытовых услуг. Информация об этом была оглашена во время судебного заседания по продлению срока содержания под стражей.

Директора Расчетно-кассового центра Бердска Марину Глазкову Следственный комитет обвинил в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Сразу после предъявления обвинения сегодня, 24 августа, суд избрал ей меру пресечения — домашний арест на два месяца, сообщили в горсуде.

Впервые информация о возможном возбуждении против него еще одного уголовного дела — на этот раз по ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата — прозвучала в судебном заседании по продлению меры пресечения 15 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При зачтении материалов дела председательствующий в суде Павел Яковинов тогда упомянул взаимоотношения КБУ с «Новосибирскэнергосбытом» и Расчетно-кассовым центром по сбору платежей за коммунальные услуги. Такой договор заключен не позднее 2015 года — в нарушении федерального закона. С того времени деньги с населения за горячее и холодное водоснабжение, а также стоки собирает РКЦ.

-Таким образом, РКЦ выставлял, а КБУ незаконно оплачивал комиссию за выполнение работ по начислению, сбору и перечислению платежей с физических лиц. В результате проведенного анализа установлено, что с апреля 2015 года МУП КБУ выплачивал в размере более 10 млн рублей, что является особо крупным размером. Таким образом, в действиях Кожина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ -присвоение и растрата. А в действиях Глазковой (директор РКЦ — прим. ред.) — пособничество в присвоении и растрате, — зачитал судья Яковинов.

Сам Александр Кожин обвинил следствие в том, что правоохранители не читают договоры или не правильно их трактуют.

— Этот договор не мною придуман. Господин Михайлов (и. о. мэра Бердска в 2015 году — прим. ред.) через наблюдательный совет провел этот договор. При чем тут Кожин? Вы читайте договоры — там кассы разные, адреса разные! — провозгласил обвиняемый.