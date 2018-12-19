СМС-жалобы обязаны принимать все органы власти в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжают совершенствовать работу с обращениями граждан и организаций, внедряют новые форматы, сообщил губернатор Андрей Травников. Ход реализации Указа президента РФ Владимира Путина от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» обсудили на расширенном заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СФО в режиме видеоконференцсвязи.

В совещании приняли участие высшие должностные лица и руководители органов законодательной ветви власти субъектов Федерации округа, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления регионов округа.

На совещании рассмотрели результаты анализа обращений, поступивших в приёмные президента РФ в субъектах Федерации округа в этом году. Как отметил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, обращения жителей — это важный элемент обратной связи населения и власти, а также действенный механизм общественного контроля за реализацией национальных проектов. Новосибирской области, по словам полпреда, удалось повысить качество работы с обращениями граждан и организаций.

О том, какие шаги региональные власти предпринимали для оптимизации данного процесса коллегам из других регионов СФО сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подчеркнув, что власти Новосибирской области рассматривают обращения жителей как ценный источник информации.

В этом году по инициативе губернатора в регионе был внедрён новый формат работы с обращениями граждан: прямые ежемесячные радиоэфиры «Есть мнение» на радиостанциях «Вести ФМ» и «Радио России», во время которых глава региона отвечал на вопросы жителей области.

«В 2018 году я провел семь таких эфиров, в ходе которых поступило более полутора тысяч вопросов. Все вопросы, даже те, которые не попали в эфир, были оперативно рассмотрены, в том числе, с выездом на место», — рассказал Андрей Травников. Сейчас к работе по данному формату подключились и заместители губернатора, министры Новосибирской области.

Автоматизированный комплекс по приему и обработке в режиме реального времени смс-сообщений внедрен в Правительстве области, во всех органах госвласти и в 241 органах местного самоуправления. На официальных сайтах государственных и муниципальных органов работает сервис «Личный кабинет», что позволяет гражданам в оперативном режиме получать информацию о ходе рассмотрения их обращений, включая информацию о принятых мерах.

Новосибирская область первой в СФО приняла участие в пилотном проекте по применению системы личного приема граждан на базе специального программного обеспечения ССТУ, в том числе и в режиме видео- и аудиосвязи. Сейчас эта система работает на постоянной основе.

Также в регионе функционирует мобильная приёмная губернатора, цель которой — рассмотрение обращений граждан с выездом на место с участием заявителей, проверка результатов рассмотрения обращений. В следующем году мобильные приёмные будут созданы во всех администрациях муниципальных районов и городских округов нашей области.