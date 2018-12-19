«Сколково» заманивает в резиденты компании новосибирского Академгородка

Очередным этапом развития взаимодействия Новосибирской области с Фондом «Сколково» стало подписание соглашения о сотрудничестве в рамках совместной реализации проекта между Фондом «Сколково», Новосибирским Академпарком и новосибирским Медицинским технопарком.

В рамках соглашения Фонд «Сколково» открывает медицинским инновационным компаниям нашего региона пакет своих сервисов, направленных на развитие стартапов. Медицинский технопарк будет формировать перечень компаний, претендующих на статус квалифицированного резидента «Сколково», задействовать свои возможности для проведения мероприятий и реализации проектов в рамках сотрудничества.

Академпарк обеспечит организационно-методическое сопровождение процесса получения статуса квалифицированного резидента (формирование заявок, подготовка к прохождению экспертизы в Сколково и др.), и сопровождение проектов квалифицированных резидентов на стадии реализации, организуя доступ как к собственным сервисам, так и к возможностям Фонда «Сколково».

Как прокомментировал заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, основной акцент во взаимодействии с Фондом «Сколково» делается на приоритетных задачах по развитию инновационной сферы региона. Он отметил важность сотрудничества с Фондом «Сколково» и вовлечения резидентов «Сколково» (как новосибирских, так и из других регионов) в процессы экономического развития Новосибирской области. Речь идёт об обеспечении внедрения разработок успешных российских инновационных компаний в различных отраслях, о развитии партнёрства с резидентами «Сколково» в рамках комплексных региональных проектов по развитию научно-образовательной и инновационной деятельности.

Вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин подтвердил намерение планомерно развивать взаимодействие с Новосибирской областью. Он подчеркнул, что в качестве ключевых перспективных задач рассматриваются как дальнейшее вовлечение новосибирских компаний в сообщество «Сколково», так и продвижение потенциала резидентов «Сколково» в целом в регионы России. Такой подход, с одной стороны, даст новосибирским компаниям доступ к новым мерам поддержки и к новым рынкам, с другой – позволит применять передовые разработки, сконцентрированные в «Сколково», в решении задач развития Новосибирской области.

Напомним, Фонд «Сколково» развивает специальный механизм, открывающий доступ к своим возможностям инновационным компаниям, находящимся в регионах России, путём придания региональным институтам развития статуса своих операторов. Одним из первых региональных операторов «Сколково» стал Академпарк.

Сотрудничество между «Сколково» и Академпарком Новосибирской области позволило придать импульс процессу вхождения новосибирских компаний в сообщество федерального центра поддержки инноваций: в нынешнем году статус резидентов «Сколково» получили 18 компаний из Академпарка. Это более 30% от числа резидентов Академпарка, одновременно представленных в «Сколково». Общее количество таких компаний в регионе на сегодняшний день достигло 53.

Всего же на сегодняшний день Академпарк как региональный оператор ведёт работу со 107 проектами (на разных стадиях: оформление заявок на получение статуса резидента «Сколково», прохождение экспертизы, сопровождение проектов на стадии реализации и др.).