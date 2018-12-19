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Блестяще выступили на «Кубке Анны Богалий – SKIMiR» биатлонисты Бердска

Победителями и призерами престижных соревнований стали воспитанники бердской спортшколы «Восток».

19.12.2018 Фото: СШ "Восток" Нет комментариев
 
Блестяще выступили на «Кубке Анны Богалий – SKIMiR» биатлонисты Бердска

Соревнования длились пять дней

Межрегиональные соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMiR» прошли на Новосибирском биатлонном комплексе с 13 по 17 декабря. «Кубок Анны Богалий – SKIMIR» – это первые в России детские соревнования, смоделированные по принципу этапов Кубка мира по биатлону (биатлонные дисциплины с начислением очков). Впервые соревнования на Кубок двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Богалий прошли в 2013 году, а в 2014 году один из этапов проводился в городе Бердске.

В 2018 году в этих соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2002–2009 годов рождения – всего около 450 спортсменов из 23 субъектов Российской Федерации, а также команда из Казахстана. Спортсмены соревновались в возрастной группе 2002-2003 годов рождения со стрельбой из мелкокалиберной винтовки, 2004-2009 годов рождения –со стрельбой из пневматической газобаллонной винтовки. Программу Кубка составили три дисциплины – это индивидуальная гонка, спринт и смешанная эстафета.

В спринте среди девушек 2004-2005 годов рождения победила спортсменка из Бердска, ученица лицея №6 Прижимова Анна, выиграв 1,9 секунды у представительницы Челябинской области. В шестерку лучших вошли в своих возрастных группах Алина Шмырева и Илья Синягин, сообщили в спортшколе «Восток».

В последний день соревнований состоялись смешанные эстафеты: состав команды определялся не принадлежностью к регионам, а посредством жеребьевки. Победителями и призерами стали воспитанники бердской спортшколы «Восток» Обрезков Алексей, Позднякова Богдана, Ширина Лиза, Дробышев Дмитрий, Литвинова Екатерина, Дробышев Дмитрий, Шмырева Алина.

На протяжении 6 лет спортсмены Бердска принимали участие в кубках Анны Богалий и показывали высокие результаты. Абсолютными победителями Кубка с 2013 года становились воспитанники спортивной школы «Восток» Анастасия Филонова, Николай Калинин, Павел Иванов, Вячеслав Ивченко.


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