Трамп собрался на экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

«Как вы знаете, ВЭФ пройдет в Давосе (Швейцария) с 22 по 25 января. Президент будет присутствовать на нем, как и в прошлом году», — отметила она.

При этом, по словам Сандерс, американскую делегацию будет возглавлять министр финансов Стивен Мнучин. В Давос также отправятся госсекретарь Майкл Помпео, министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, а также дочь и зять американского лидера — советники главы государства Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о руководителе делегации РФ на форуме в Давосе пока не принято. Он напомнил, что РФ «поставила на паузу все отношения» с подготовкой к форуму в Давосе «после известных решений». В ноябре появились сообщения от организаторов Форума о том, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены в Давос. Тогда российская сторона выразила недоумение, заявив, что отсутствие представителей РФ негативно скажется на самом форуме и уровне дискуссии на нем.

14 декабря источник в правительстве РФ сообщил ТАСС, что организаторы встречи в Давосе отменили ограничения для российских бизнесменов, поэтому официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума.

Источник: ТАСС