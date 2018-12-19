Смертельное лобовое ДТП устроил водитель MAN из Барнаула на трассе Р-256

В Черепановском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области утром в среду.

18 декабря в 18.00 на 127-м километре трассы Р-256 «Новосибирск – Ташанта» произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

58-летний житель Барнаула, управляя автомобилем MAN, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями «Газель» и Mazda5. В результате ДТП 35-летний водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте, а водитель грузового автомобиля госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы. Травму получила также 24-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mazda5 – у нее диагностирован ушиб грудной клетки.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.