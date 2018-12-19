Чиновница о пенсионере: «Это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился»

На Камчатке сотрудницу подведомственного региональному минфину учреждения, которая сравнила пришедшего к зданию правительства вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

Инцидент произошел 19 ноября. В центре Петропавловска-Камчатского задержали вооруженного мужчину. Позже выяснилось, что это 67-летний пенсионер, живущий в Елизовском районе. У него изъяли ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Мужчину поместили в психоневрологический диспансер.

Позднее в соцсетях появилось видео этого инцидента, снятое на телефон из окна кабинета в здании правительства Камчатского края. Женский голос за кадром прокомментировал происходящее так: «Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился». Тогда краевые власти заявили, что распространившую запись сотрудницу администрации уволили, а судьбу комментировавшей за кадром происходящее женщины решит комиссия по этике.

Источник: РИА Новости