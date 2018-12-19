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Порезавшего 30 человек в школе подростка приговорили к 10 годам колонии в Перми

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Порезавшего 30 человек в школе подростка приговорили к 10 годам колонии в Перми

Осужденному, который напал с ножом и поджег класс, также назначили принудительное лечение у психиатра. Пострадавшей учительнице он выплатил 1,5 млн рублей.

19.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Порезавшего 30 человек в школе подростка приговорили к 10 годам колонии в Перми

Подсудимый признан виновным в разбое, покушении на убийство и поджоге

Мотовилихинский райсуд Перми во вторник вынес обвинительный приговор 17-летнему бывшему ученику школы №127 в Перми, который в январе этого года вместе с соучастником напал на учеников и учителя с ножом, передает корреспондент «Интерфакс» из зала суда.

«Признать (обвиняемого — ИФ) виновным (…), назначить наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии», — зачитал приговор судья Константин Истомин.

Подсудимый признан виновным в разбое, покушении на убийство и поджоге.

Также ему назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Всего по этому уголовному делу потерпевшими признаны 30 человек. Среди них — учитель, ученики, которые были ранены и те ученики, которые находились в классе в момент преступления. В частности, в пользу пострадавшей учительницы взыскано 1,5 млн рублей.

После судебного заседания гособвинитель Екатерина Кашина сообщила журналистам, что с учетом общественной опасности совершенных преступлений считает назначенное наказание «разумным и справедливым». По ее словам, вопрос об обжаловании приговора будет рассматриваться после изучения полного текста судебного решения.

Она уточнила также, что обязанность по возмещению вреда возложена на законных представителей осужденного до достижения им совершеннолетия.

Адвокат осужденного Степан Овчинников сообщил, что намерен обжаловать этот приговор.

Нападение на школу в Перми
Инцидент в школе №127 в Перми произошел 15 января 2018 года. Двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы, в том числе учительница, получившая 17 ножевых ранений.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй — бывший ученик. На момент совершения преступления обоим было по 16 лет, на время следствия они были арестованы. О причинах нападения не сообщалось.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу. Второй участник — ученик школы — был переведен в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. По нему будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

Бывшему ученику предъявлено обвинение в покушении вместе с соучастником на убийство 30 человек, уничтожение имущества школы путем поджога. Также ему предъявлено обвинение по ранее совершенному разбойному нападению на охранника образовательного учреждения с демонстрацией предмета, похожего на пистолет.

В ходе судебного заседания подсудимый извинился перед потерпевшими, законными представителями потерпевших, своими родителями, своей семьей, учителями, пострадавшим учителем и администрацией школы.

На судебных прениях сторона гособвинения попросила назначить обвиняемому наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы в воспитательной колонии со штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Также гособвинитель попросил назначить подростку принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Источник: Интефракс


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