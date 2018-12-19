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В спортивную элиту региона вошел Бердск

Город стал лауреатом конкурса в номинации «За лучшую спортивную работу в муниципальных образованиях Новосибирской области».

19.12.2018 Фото: ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
В спортивную элиту региона вошел Бердск

Награду получила директор бердского ОФКиС Светлана Ашихмина.

17 декабря в Новосибирске стали известны лауреаты ежегодного традиционного областного конкурса «Спортивная элита», который проводит министерство физкультуры и спорта Новосибирской области. Это знаковое мероприятие. Наградить победителей приезжают первые лица регионального правительства, олимпийские чемпионы и заслуженные тренеры РФ. Со сцены Государственного концертного зала им. Каца были объявлены имена победителей по итогам 2018 года.

Бердск вошел в число лауреатов в номинации «За лучшую спортивную работу в муниципальных образованиях Новосибирской области» в своей категории. Награду из рук министра спорта региона Сергея Ахапова, олимпийской чемпионки Анны Богалий и призера Олимпийских игр Ольги Вилухиной получила директор бердского отдел физкультуры и спорта Светлана Ашихмина.

Светлана Васильевна отмечает, что полученная награда – это результат сплоченной работы всей команды физической культуры и спорта города, без которой не получилось бы добиться столь высоких результатов: -Неоценимый вклад внесли администрация Бердска, Совет депутатов, депутаты Законодательного собрания области, предприниматели и просто бердчане, любящие физическую культуру и занимающиеся спортом.

2018 год завершается на позитивной ноте. Уже намечены планы на будущее, сообщает ОФКиС Бердска. Впереди немало соревнований, к которым необходимо готовиться, чтобы показывать высокий уровень. Продолжит развиваться любительский спорт, к которому активно подключаются бердчане самого разного возраста. Отрадно, что работа в спортивной сфере получает положительный отклик. И это еще раз подтверждает победа в значимом конкурсе «Спортивная элита»!


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