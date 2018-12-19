За вовлечение детей в митинги узаконила штрафы до 1 млн рублей Госдума

Принят закон о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные митинги. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях прошли третье, окончательное чтение, сообщили в Госдуме во вторник.

За вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, шествиях или пикетированиях гражданам может грозить штраф до 50 тыс. рублей или 15 суток административного ареста, при повторном нарушении штраф возрастает до 300 тыс. рублей, а арест — до 30 суток

«Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток», — сказано в тексте закона.

В свою очередь, штрафы для должностных лиц составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

При этом повторное совершение указанного административного правонарушения повлечет повышенную административную ответственность и, в соответствии с КоАП, будет грозить наложением административного штрафа на граждан в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или обязательными работами на срок от 40 до 200 часов, или административным арестом на срок до 30 суток; на должностных лиц — от 200 тыс. до 600 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Инициатива «направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».