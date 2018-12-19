За вовлечение детей в митинги узаконила штрафы до 1 млн рублей Госдума

В Бердске выходили на антикоррупционный пикет 26 марта люди разного возраста
Принят закон о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные митинги. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях прошли третье, окончательное чтение, сообщили в Госдуме во вторник.
За вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, шествиях или пикетированиях гражданам может грозить штраф до 50 тыс. рублей или 15 суток административного ареста, при повторном нарушении штраф возрастает до 300 тыс. рублей, а арест — до 30 суток
«Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток», — сказано в тексте закона.
В свою очередь, штрафы для должностных лиц составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
При этом повторное совершение указанного административного правонарушения повлечет повышенную административную ответственность и, в соответствии с КоАП, будет грозить наложением административного штрафа на граждан в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или обязательными работами на срок от 40 до 200 часов, или административным арестом на срок до 30 суток; на должностных лиц — от 200 тыс. до 600 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Инициатива «направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».
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Да запретить эти митинги да и всё. Ну вот зачем нам они? Вы что, хотите как в украине или во франции всякие саакашвили и навальные скакали? Нацгвардию от дел отвлекают только. Кто там недоволен властью? А? отвечу -недовольны властью 2% дерьма(с) Остальные люди выбрали президента, выбрали своих депутатов, представляющих интересы народа, так с чего народу выходить на митинг?
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Отличный троллинг))
Зачем тратиться на выборы, если одни и те же люди из раза в раз выбирают одних и тех же президентов и депутатов?
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антиконституционный закон!
ибо есть статья 31 Конституции РФ
«Статья 31 Конституции РФ Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.»
если конечно плевали на конституцию,то это другое дело
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