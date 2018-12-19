КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1ку БДО 32м 1580 т.р. 89130110664
Продам 2ку Микр 63 ср/5 1800 т.р. 89130110664
продам
продам
продам
продам
продам 2-Ю КВАРТИРУ в ЦЕНТРЕ в кирпичном доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Блестяще выступили на «Кубке Анны Богалий – SKIMiR» биатлонисты Бердска

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Трамп собрался на экономический форум в Давосе

Чиновница о пенсионере: «Это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился»

Инструкция по применению: Кто и как чистит дороги Бердска

Подпишись на PDF-«Курьер. Среда. Бердск»

Машины отдыхающих на «Зеленом острове» перекрыли движение автобусу в Бердске

Смертельное лобовое ДТП устроил водитель MAN из Барнаула на трассе Р-256

Фекальный потоп ликвидировали в Микрорайоне Бердска

Порезавшего 30 человек в школе подростка приговорили к 10 годам колонии в Перми

Последние комментарии



Голыми прыгать через костер заставляли учителя старшеклассников в Новосибирской области

Следственный комитет начал проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Осинцевской средней школы.(ВИДЕО)

19.12.2018 Фото: Стоп-кадр с видео 2 коммент.
 
Голыми прыгать через костер заставляли учителя старшеклассников в Новосибирской области

Подростки и взрослые прыгали через костер без трусов

Следственный комитет заинтересовался роликом, который гуляет по социальным сетям. В кадр попал момент, как через костер без трусов прыгают, смеясь, мужчины и подростки. Авторы видео утверждают, что в кадре — директор Осинцевской школы из Чановского района, а также его ученики.

Кроме того, снявшие ролик заявляют, что в школе преподаватели систематически издеваются над учениками: вытирают о них мокрые руки, а в качестве наказания «берут за кадык и поднимают».

-Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту размещения в социальной сети информации о превышении должностных полномочий со стороны сотрудников Осинцевской средней школы, — заявил старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин 18 декабря. — Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Директор школы в свою очередь уже подтвердил местным журналистам, что на видео он. Но снято оно в то время, когда он еще не был в должности. По данным СМИ, на видео попал день рождения учителя географии:

-Один из гостей праздника снял видео и анонимно отправил его местным депутатам с информацией, что в «пьяном угаре» участвовали старшеклассники. Однако на встрече с депутатами директор подчеркнул, что тогда еще не был назначен на свою должность, на день рождения заезжали выпускники 11 класса, уже совершеннолетние — и через костер они не прыгали.

Видео vk.com

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Блестяще выступили на «Кубке Анны Богалий – SKIMiR» биатлонисты Бердска Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск» Трамп собрался на экономический форум в Давосе

(2) Комментариев

  1. Аноним

    А какя разница между тем, как в церкви крестят голыми и тем как голые через костер прыгают?
    Почему СК не заинтересовал этот факт?
    Может быть с церкви и начать? :-D

    Thumb up 0 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

УЗИ скрининг беременности со скидкой 15%
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика