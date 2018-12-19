Голыми прыгать через костер заставляли учителя старшеклассников в Новосибирской области

Следственный комитет заинтересовался роликом, который гуляет по социальным сетям. В кадр попал момент, как через костер без трусов прыгают, смеясь, мужчины и подростки. Авторы видео утверждают, что в кадре — директор Осинцевской школы из Чановского района, а также его ученики.

Кроме того, снявшие ролик заявляют, что в школе преподаватели систематически издеваются над учениками: вытирают о них мокрые руки, а в качестве наказания «берут за кадык и поднимают».

-Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту размещения в социальной сети информации о превышении должностных полномочий со стороны сотрудников Осинцевской средней школы, — заявил старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин 18 декабря. — Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Директор школы в свою очередь уже подтвердил местным журналистам, что на видео он. Но снято оно в то время, когда он еще не был в должности. По данным СМИ, на видео попал день рождения учителя географии:

-Один из гостей праздника снял видео и анонимно отправил его местным депутатам с информацией, что в «пьяном угаре» участвовали старшеклассники. Однако на встрече с депутатами директор подчеркнул, что тогда еще не был назначен на свою должность, на день рождения заезжали выпускники 11 класса, уже совершеннолетние — и через костер они не прыгали.

Видео vk.com