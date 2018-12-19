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Юных патриотов научат молиться и стрелять в кафедральном соборе Пскова

Кроме того планируется походная деятельность: однодневные радиальные походы, а также многодневные со сложными маршрутами по Псковской области и другим регионам России.

19.12.2018 Фото: pskov-eparhia.r 6 коммент.
 
Юных патриотов научат молиться и стрелять в кафедральном соборе Пскова

При Свято-Троицком кафедральном соборе открылась «Кремлевская дружина»

16 декабря при Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова состоялось открытие военно-патриотического клуба допризывной подготовки «Кремлевская дружина». После совершения молебна «Перед началом всякаго добраго дела» родители и будущие воспитанники прошли в дом Причта, где состоялось собрание на котором присутствовали и.о. руководителя клуба протоиерей Алексий Воронюк, наставники и преподаватели клуба: иерей Антоний Савченко, диакон Антоний Зенькович, Евгений Александрович Кабан, представитель бригады специального назначения 76-й дивизии ВДВ, родители и дети, будущие воспитанники клуба.

После просмотра видеоролика о клубе и презентации, все желающие написали заявление о вступлении их детей в клуб и смогли задать интересующие их вопросы.

Занятия будут проходить на базе Свято-Троицкого собора, а также одной из воинских частей города Пскова, два раза в неделю, начинаясь с молитвы и затем проверки школьных дневников. Воспитанники с неудовлетворительными итоговыми оценками в поход допускаться не будут.

Дружина создана для детей 10-17 лет
Воспитанники делятся на 3 возрастных группы:
I – «Стирижи» 10-12 лет
II – «Соколы» 13-15 лет
III — «Барсы» 16-17 лет

Занятия будут проводиться по следующим дисциплинам:

1. Допризывная подготовка

1.1. Физическая подготовка (ГТО)
1.2. Строевая подготовка
1.3. Стрелково-тактическая подготовка (основы)
1.4. Топография, выживание в экстремальных условиях
1.5. Основы оказания доврачебной помощи

2. Катехизация

2.1. Основы православия
2.2. Пономарское дело
2.3. Церковно-славянский язык (только чтение)
2.4. Церковное пение (Литургия)

Кроме того планируется походная деятельность: однодневные радиальные походы, а также многодневные со сложными маршрутами по Псковской области и другим регионам России

В период летних каникул планируется участие воспитанников в поисковых мероприятиях «Вахта памяти», а также участие в архитектурных раскопках на территории города и области в качестве волонтеров.

Источник: pskov-eparhia.ru


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Раньше надо было организавывать эти отряды и не здесь, а например в Киево-Печерской лавре, чтобы охранять российские ценности в ней.
    Которые теперь утекут из собственности РФ — как в США ушла задарма дипломатическая недвижимость.
    Порось молодец: посмотрел, что Россия в ответ США ничего не изымает из американского имущества на территории РФ и решил церковные ценности загрести на халяву.
    А что? Россия что ли войну затеет с Украиной из-за этих досок и брюликов?

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  2. Житель Бердска

    Это вообще чтоооо?
    Куда катимся с напроломным проникновением РПЦ во все сферы светской жизни?
    Уже и до допризывников добрались. Вообще то в России АРМИЯ, а не сборы священнослужителей.
    Такими темпами армейскую форму заменят церковными одеяниями. Противник от одного вида бойцов в новом одеянии сдастся, воевать не захочет.

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  3. Аноним

    наши православные попы думают, что именно это Христос имел ввиду , когда говорил : будьте как дети ..? ))
    пипец религии..трындец стране… :-!

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  4. Аноним

    Вот такие страну и продают!

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  5. Аноним

    Ну и кого они растят? Милитаристов без мозгов со скрепами?
    И при чем тут попы вообще?

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