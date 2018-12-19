Юных патриотов научат молиться и стрелять в кафедральном соборе Пскова

При Свято-Троицком кафедральном соборе открылась «Кремлевская дружина»
16 декабря при Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова состоялось открытие военно-патриотического клуба допризывной подготовки «Кремлевская дружина». После совершения молебна «Перед началом всякаго добраго дела» родители и будущие воспитанники прошли в дом Причта, где состоялось собрание на котором присутствовали и.о. руководителя клуба протоиерей Алексий Воронюк, наставники и преподаватели клуба: иерей Антоний Савченко, диакон Антоний Зенькович, Евгений Александрович Кабан, представитель бригады специального назначения 76-й дивизии ВДВ, родители и дети, будущие воспитанники клуба.
После просмотра видеоролика о клубе и презентации, все желающие написали заявление о вступлении их детей в клуб и смогли задать интересующие их вопросы.
Занятия будут проходить на базе Свято-Троицкого собора, а также одной из воинских частей города Пскова, два раза в неделю, начинаясь с молитвы и затем проверки школьных дневников. Воспитанники с неудовлетворительными итоговыми оценками в поход допускаться не будут.
Дружина создана для детей 10-17 лет
Воспитанники делятся на 3 возрастных группы:
I – «Стирижи» 10-12 лет
II – «Соколы» 13-15 лет
III — «Барсы» 16-17 лет
Занятия будут проводиться по следующим дисциплинам:
1. Допризывная подготовка
1.1. Физическая подготовка (ГТО)
1.2. Строевая подготовка
1.3. Стрелково-тактическая подготовка (основы)
1.4. Топография, выживание в экстремальных условиях
1.5. Основы оказания доврачебной помощи
2. Катехизация
2.1. Основы православия
2.2. Пономарское дело
2.3. Церковно-славянский язык (только чтение)
2.4. Церковное пение (Литургия)
Кроме того планируется походная деятельность: однодневные радиальные походы, а также многодневные со сложными маршрутами по Псковской области и другим регионам России
В период летних каникул планируется участие воспитанников в поисковых мероприятиях «Вахта памяти», а также участие в архитектурных раскопках на территории города и области в качестве волонтеров.
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Раньше надо было организавывать эти отряды и не здесь, а например в Киево-Печерской лавре, чтобы охранять российские ценности в ней.
Которые теперь утекут из собственности РФ — как в США ушла задарма дипломатическая недвижимость.
Порось молодец: посмотрел, что Россия в ответ США ничего не изымает из американского имущества на территории РФ и решил церковные ценности загрести на халяву.
А что? Россия что ли войну затеет с Украиной из-за этих досок и брюликов?
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Это вообще чтоооо?
Куда катимся с напроломным проникновением РПЦ во все сферы светской жизни?
Уже и до допризывников добрались. Вообще то в России АРМИЯ, а не сборы священнослужителей.
Такими темпами армейскую форму заменят церковными одеяниями. Противник от одного вида бойцов в новом одеянии сдастся, воевать не захочет.
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Вспомни великих воинов Руси и их отношение к ВЕРЕ может что то поймеш!
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наши православные попы думают, что именно это Христос имел ввиду , когда говорил : будьте как дети ..? ))
пипец религии..трындец стране…
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Вот такие страну и продают!
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Ну и кого они растят? Милитаристов без мозгов со скрепами?
И при чем тут попы вообще?
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