Юных патриотов научат молиться и стрелять в кафедральном соборе Пскова

16 декабря при Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова состоялось открытие военно-патриотического клуба допризывной подготовки «Кремлевская дружина». После совершения молебна «Перед началом всякаго добраго дела» родители и будущие воспитанники прошли в дом Причта, где состоялось собрание на котором присутствовали и.о. руководителя клуба протоиерей Алексий Воронюк, наставники и преподаватели клуба: иерей Антоний Савченко, диакон Антоний Зенькович, Евгений Александрович Кабан, представитель бригады специального назначения 76-й дивизии ВДВ, родители и дети, будущие воспитанники клуба.

После просмотра видеоролика о клубе и презентации, все желающие написали заявление о вступлении их детей в клуб и смогли задать интересующие их вопросы.

Занятия будут проходить на базе Свято-Троицкого собора, а также одной из воинских частей города Пскова, два раза в неделю, начинаясь с молитвы и затем проверки школьных дневников. Воспитанники с неудовлетворительными итоговыми оценками в поход допускаться не будут.

Дружина создана для детей 10-17 лет

Воспитанники делятся на 3 возрастных группы:

I – «Стирижи» 10-12 лет

II – «Соколы» 13-15 лет

III — «Барсы» 16-17 лет

Занятия будут проводиться по следующим дисциплинам:

1. Допризывная подготовка

1.1. Физическая подготовка (ГТО)

1.2. Строевая подготовка

1.3. Стрелково-тактическая подготовка (основы)

1.4. Топография, выживание в экстремальных условиях

1.5. Основы оказания доврачебной помощи

2. Катехизация

2.1. Основы православия

2.2. Пономарское дело

2.3. Церковно-славянский язык (только чтение)

2.4. Церковное пение (Литургия)

Кроме того планируется походная деятельность: однодневные радиальные походы, а также многодневные со сложными маршрутами по Псковской области и другим регионам России

В период летних каникул планируется участие воспитанников в поисковых мероприятиях «Вахта памяти», а также участие в архитектурных раскопках на территории города и области в качестве волонтеров.

Источник: pskov-eparhia.ru