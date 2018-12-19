Машины отдыхающих на «Зеленом острове» перекрыли движение автобусу в Бердске

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Да, в эти выходные был какой то коллапс там… Не то что автобус, просто машины разъезжались по одной, в две полосы было не проехать..
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