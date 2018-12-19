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Машины отдыхающих на «Зеленом острове» перекрыли движение автобусу в Бердске

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Машины отдыхающих на «Зеленом острове» перекрыли движение автобусу в Бердске

Мэр Евгений Шестернин приказал установить на остановке общественного транспорта знак, чтобы автомобилисты не парковались на разворотном кольце.

19.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Машины отдыхающих на «Зеленом острове» перекрыли движение автобусу в Бердске

На ул. Морскую теперь ходят два муниципальных автобуса

Не мог развернуться автобус на остановке общественного транспорта «Зеленый остров» в Бердске. На разворотной площадке припарковались автомобили.

— Я понимаю, что люди приезжают отдыхать в парк «Зеленый остров» и так далее. Парковочное пространство там достаточное вдоль дороги. Но уже парковаться машины стали на остановке. Претензии предъявить нельзя, потому что нет дорожного знака. Установите знак «Остановка общественного транспорта», чтобы на разворотном кольце не парковались, а то автобусы зайти не могут. Люди стоят на остановке, ждут, а автобус подходит и развернуться не может. Завершите оформление остановки до конца, — обратился к начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежде Нятиной мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рядом с парком отдыха «Зеленый остров» по многочисленным просьбам жителей Морской этой осенью оборудовали разворотную площадку с остановочным павильоном. Сюда стали заходить муниципальные автобусы №2 и №3.


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(2) Комментариев

  1. Снегирь

    В выходные соревнования по тхэквондо проходили в Кристалле, вот и поставили машины где можно и нельзя

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Yaya

    Да, в эти выходные был какой то коллапс там… Не то что автобус, просто машины разъезжались по одной, в две полосы было не проехать..

    Thumb up 0 Thumb down 0

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