Подпишись на PDF-«Курьер. Среда. Бердск»

КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Неожиданно для редакции появился запрос со стороны читателей на PDF-файлы газеты «Курьер.Среда.Бердск». Мы готовы высылать на ваш электронный ящик по средам свежий номер.

19.12.2018 Нет комментариев
 
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Курьер.Среда.Бердск

Неожиданно для редакции появился запрос со стороны читателей на PDF-файлы газеты «Курьер.Среда.Бердск».
Мы идем на встречу и готовы оказывать такую услугу – по средам высылать на ваш электронный ящик PDF-файлы очередного свежего номера «Курьер.Среда.Бердск».
Цена годовой подписки – 550 рублей.
Оплатить можно на карту, на расчетный счет, наличными через кассу.
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