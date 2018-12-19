Подпишись на PDF-«Курьер. Среда. Бердск»

Неожиданно для редакции появился запрос со стороны читателей на PDF-файлы газеты «Курьер.Среда.Бердск».

Мы идем на встречу и готовы оказывать такую услугу – по средам высылать на ваш электронный ящик PDF-файлы очередного свежего номера «Курьер.Среда.Бердск».

Цена годовой подписки – 550 рублей.

Оплатить можно на карту, на расчетный счет, наличными через кассу.

Заявку можно сделать по тел.8(383-41) 2-70-12, 8 (909)-532-95-38

Пример PDF-версии газеты(качество урезано)