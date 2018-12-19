Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица-2020»

ЧП: Нет холодной и горячей воды во всем Бердске из-за аварии на магистральном водоводе
Показывать курс валют на улицах России запретил Путин
Мэр Бердска: Подушкой безопасности в сложный для экономики год могут стать гранты
«Сколково» заманивает в резиденты компании новосибирского Академгородка
Фотомарафон «Новогодний хоровод» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Коммунальна авария: без горячей воды остались 20 домов и школы в Бердске
Ускорил поиск строителей снежного фаллоса с помощью WhatsApp полицейский из Бердска
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Отключили отопление из-за прорыва трубы в десятках домов центра Бердска
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