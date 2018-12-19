Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

В одном из зимних номеров газете мы опубликуем снимки добрых и мудрых бабушек и дедушек. Присылайте! И вы сможете подарить уникальный и неожиданный подарок.
Объявляем новый фотомарафон — «Бабушка рядышком с дедушкой!». Он посвящен нашим прекрасным бабушкам и дедушкам! Кто стряпает для нас самые вкусные булочки на свете? Кто берет нас на рыбалку? Кто покупает нам самые сладкие шоколадки? Кто прощает нам обиды? Кто любит нас самозабвенно? Конечно, наши милые бабушки и дедушки! Мы в своих фотомарафонах о них незаслуженно забыли. Исправляемся!
Ждем фото, где бабушка и дедушка действительно рядышком, где они отдельно, возможно, их уже нет с нами, но ваша память хранит их любимые образы.
Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Бабушка рядышком с дедушкой!». Подпишите имя и фамилию. При желании – пару строк о своих родных.
В одном из зимних номеров газете мы опубликуем снимки добрых и мудрых бабушек и дедушек. Присылайте! И вы сможете подарить уникальный и неожиданный подарок.
Кроме газеты мы разметим альбом «Бабушка рядышком с дедушкой!» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 25 декабря 2018 года.
Моя бабуля Дубровская Ольга Ефимовна, в этом году ей исполнилось 94 года Несмотря на свой преклонный возраст, очень активная, огород, дом… Я её очень люблю мы остались двое друг у друга!!!
Шаровы Ираида Григорьевна и Сергей Васильевич с внучкой Натальей
Самая любимая бабушка и прабабушка
Наши любимые бабушка и дедушка. Антонов Виталий Гавриловичи и Антонова Нина Романовна. 55 лет вместе «Изумрудная свадьба». (на данный момент 58 лет в браке)
Бабушка с дедушкой. Любим Вас бесконечно!
МОИ ЛЮБИМЫЕ ДЕДУШКА И БАБУШКА!! Корженевские Иван Станислович и Валентина Ивановна
Поповы Марина Ивановна почетный донор России, Валерий Васильевич — ветераны труда.
Дед Игорь,бабушка Оля,внук Лев
Наши любимые дедушка Петя и бабушка Вера в 2018 году отпраздновали Бриллиантовую свадьбу! Своим примером вы показываете детям, внукам и правнукам, что самое главное в жизни — это любовь, семья и верность. Спасибо вам,наши дорогие, за всё! Желаем вам долгих лет жизни, здоровья и дожить до праправнуков! Мы вас любим! Ваши внучки,внуки,правнучки и правнук.
Наша прабабушка Довгань Валентина Ивановна. В июле 2018 года, мы отмечали её 86 летие. Мы любим нашу бабу Валю. Марк и Даниил Довгань
Приз Зоя Яковлевна и Приз Николай Иванович!Вместе с 1974года-43года!!!!Дедушки нет с нами с 31.12.2016года…Светлая память любимому человечку!
Мои любимые бабушка и дедушка — Правдины Людмила Ивановна и Владимир Григорьевич вместе уже более 45 лет. У них трое детей и трое внуков. Мы все их очень любим и ценим!!!
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