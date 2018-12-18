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На 38% вырастет число официально безработных в России

Рост будет связан с увеличением размера пособия по безработице и повышением пенсионного возраста. По прогнозам Минтруда, в 2019 году в службы занятости придут более 1 млн человек.

18.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
На 38% вырастет число официально безработных в России

Сейчас в России 800 тыс. зарегистрированных безработных

Число официальных безработных в России может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек, спрогнозировал Минтруд. Об этом говорится в материалах ведомства для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Рост будет связан с увеличением размера пособия по безработице, а также повышением пенсионного возраста, считают чиновники.

Сейчас в России 800 тыс. зарегистрированных безработных, указано в материалах Минтруда. Размер пособия сейчас составляет от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей, а с 1 января — от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей. Для лиц предпенсионного возраста (мужчины 60–65 лет и женщины 55–60 лет) размер пособия будет максимальным — от 4,9 тыс. до 11,3 тыс. рублей.

Около 200 тыс. состоящих на учете в службе занятости (примерно 18%) составят те, кому до выхода на пенсию осталось пять лет.

Прогнозная численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, определяется с использованием методов экономико-математического моделирования, исходя из сложившихся трендов и параметров экономического развития России, пояснили в пресс-службе Минтруда.

В документах министерства речь идет только об официальных безработных, то есть тех, кто стоит на учете в службе занятости. Также существует методика определения безработицы по стандартам Международной организации труда (МОТ) — она учитывает всех граждан, не имеющих работы. В Минтруде ожидают, что численность последних в 2019–2021 годах останется на уровне 2018-го, то есть не превысит 3,6 млн человек.

Размер пособия нельзя назвать существенным, а в устройстве на работу служба занятости особо не помогает, считает член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Средний размер прожиточного минимума по стране — 11 тыс. рублей, и пособие не дотягивает до него. Большинство россиян находят работу через знакомых или неофициальные сервисы, поэтому необходимости обращаться в госорганы нет, отметил эксперт.

Для не оформленных в службе занятости безработных повышение пособия действительно может быть стимулом зарегистрироваться, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. По его мнению, число вставших на биржу труда может вырасти даже значительнее, чем говорится в прогнозе Минтруда.

— Особенно актуально это для регионов, где уровень жизни не очень высокий: здесь пособие будет существенным подспорьем. Речь, например, о Сибири, Поволжье, Северном Кавказе, — отметил эксперт.

При этом ошибочно полагать, что ряды безработных пополнит значительное число предпенсионеров. На рынке труда не наблюдается избытка рабочей силы, а квалифицированные и опытные люди должны быть востребованы, считает Александр Щербаков.

Ранее увеличить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста предложил президент Владимир Путин. Также глава государства считает, что следует ввести уголовную ответственность за увольнение таких работников.

Источник: iz.ru


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