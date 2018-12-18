Перекрыл холодильниками тротуар владелец киоска в Бердске

Препятствие пешеходам в виде двух холодильников установил для пешеходов бизнесмен в Бердске.

— Владелец киоска считает, что холодильное оборудование должно стоять на тротуаре. Оно до сих пор не убрано. Обход показал парадоксальную вещь: на повороте стоит киоск и владелец выставил на тротуар аж два холодильника. Люди вынуждены сойти с тротуара на проезжую часть, чтобы обойти их. Где это было видано, чтобы холодильники перегораживали тротуары? — возмутился на совещании чиновников 17 декабря мэр Бердска Евгений Шестернин.

Подчиненные доложили, что один холодильник индивидуальный предприниматель уже убрал, второй уберет до воскресенья.

Евгений Шестернин поручил разобраться с данной проблемой вице-мэру по строительству и ЖКХ Владимиру Захарову.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня этого года мэр Евгений Шестернин поручил подчиненным навести порядок на остановках общественного транспорта. Холодильное оборудование в зоне посадки и высадки не должно мешать пассажирам, был категоричен мэр. Он предложил на вновь устанавливаемых объектах вводить требования по обзорности. Если есть необходимость, то обсудить этот вопрос с депутатами и принять нормативный документ. Данная проблема обсуждалась почти на каждом еженедельном совещании чиновников в течение лета.