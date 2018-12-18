Нужны ли доводчики для входных дверей

Легко решить данную проблему получится с помощью монтажа дверного доводчика – специального компактного устройства, которое отвечает за автоматическое закрывание двери и способствует сохранению тепла внутри отдельного помещения.

Дверные доводчики наиболее часто устанавливаются в местах с большой проходимостью: подъездах, торговых центрах, ресторанах и кинотеатрах. Возникает вопрос: есть ли необходимость в установке дверного доводчика на входную конструкцию в жилых или офисных помещениях? Данные устройства не только гарантируют повышение уровня теплоизоляции и шумоизоляции, а также сохраняют дверь от повреждений различного рода, так как они исключают возможность резкого распахивания и закрывания полотна.

Наиболее распространенной моделью дверных доводчиков являются гидравлические модели. Их конструкцию можно представить следующим образом: изделие состоит из корпуса, внутри которого установлен цилиндр, наполненный маслом или другой специальной жидкостью. Также в цилиндре располагается поршень, с помощью которого жидкость начинает перетекать в другие отсеки. Благодаря особой конструкции гидравлические доводчики работают максимально плавно, бесперебойно и бесшумно, не доставляя дискомфорта обитателям помещения.

При выборе фурнитуры необходимо учитывать то, что дверные доводчики для входных конструкций должны быть особенно прочными и крепкими, так как им нужно выдерживать вес тяжелых полотен. Качественные доводчики для входных металлических дверей способны удержать полотно, вес которого достигает 150 килограмм, и отличаются длительным сроком функционирования (примерно пятьсот тысяч циклов открывания/закрывания). В среднем доводчики для входных дверей способны работать без необходимости ремонта или полной замены в течение пятнадцати лет, что считается отличным показателем. Также важно учитывать, что дверные доводчики могут работать при следующем температурном режиме: от -35 градусов до +40 градусов.

Любой человек, даже совсем неопытный в строительных работах, способен организовать установку доводчика на входную дверь: крепежные детали обязательно идут в комплекте вместе с фурнитурой, также прилагается инструкция по монтажу с описанием всех этапов работы. Существует несколько вариантов монтажа доводчиков для тяжелых выходных дверей: на полотно двери, на коробку (раму) или на параллельный рычаг.

Доводчики для входных дверей от брендов Fuaro, Punto, Dorma и Armadillo отличаются высоким качеством, выпускаются в нескольких цветовых оттенках (легко подобрать изделие под интерьер помещения) и отличаются длительным сроком эксплуатации. Поставками продукции указанных брендов занимается дилер Trade Lock, который специализируется на продаже качественной дверной фурнитуры.