Насмерть сбил жительницу Алтайского края и скрылся с места ДТП водитель ГАЗа

Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

17 декабря в 18.15 у дома по улице Шоссейной в поселке Чик Коченевского района неизвестный, управляя автомобилем «ГАЗ-31105», совершил наезд на пешехода – жительницу Алтайского края 1974 года рождения, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии от полученных травм женщина скончалась на месте. После наезда на пешехода водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия по установлению личности водителя автомобиля, совершившего дорожно-транспортное происшествие.