Отказались от «дома ужасов» все управляющие компании Бердска
МИД: нет наемников из России в Центральноафриканской Республике
Тариф на вывоз мусора: 92,42 рубля возьмут с человека в месяц в Бердске
Перекрыл холодильниками тротуар владелец киоска в Бердске
Бензин поднимет цены на продукты
Насмерть сбил жительницу Алтайского края и скрылся с места ДТП водитель ГАЗа
Лавров: Россия с признаем ДНР и ЛНР окончательно потеряет Украину
Снежный фаллос: Наказан распространивший персональные данные полицейский Бердска
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