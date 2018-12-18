Си Цзинпин: Китай победил коррупцию

В Китае в процессе осуществления реформ и политики открытости удалось добиться решительной победы над проявлениями коррупции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению партийной дисциплины… нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, была одержана решительная победа над коррупцией», — сказал китайский руководитель.

Он выступил на торжественном собрании в Пекине по случаю 40-й годовщины исторического третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва, на котором были заложены основа нынешней проводимой в стране политики реформ и открытости для внешнего мира.

Пленум прошел 18-21 декабря 1978 года.

Источник: Интерфакс