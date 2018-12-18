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Си Цзинпин: Китай победил коррупцию

По словам председателя КНР, это удалось благодаря реформам и политике открытости.

18.12.2018 Фото: epa/vostock-photo 2 коммент.
 
Си Цзинпин: Китай победил коррупцию

Си Цзиньпин на торжественном собрании по случаю 40-й годовщины третьего пленума ЦК КПК

В Китае в процессе осуществления реформ и политики открытости удалось добиться решительной победы над проявлениями коррупции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению партийной дисциплины… нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, была одержана решительная победа над коррупцией», — сказал китайский руководитель.

Он выступил на торжественном собрании в Пекине по случаю 40-й годовщины исторического третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва, на котором были заложены основа нынешней проводимой в стране политики реформ и открытости для внешнего мира.

Пленум прошел 18-21 декабря 1978 года.

Источник: Интерфакс


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(2) Комментариев

  1. Житель Бердска

    Чтобы победить коррупцию, надо просто решить бороться и сажать и расстреливать по малейшему поводу.
    Китай смог.
    России не дано при нынешней олигархической власти.

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  2. Гость

    А вот России это слабо. Фактически невозможно.

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