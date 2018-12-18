Си Цзинпин: Китай победил коррупцию

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Чтобы победить коррупцию, надо просто решить бороться и сажать и расстреливать по малейшему поводу.
Китай смог.
России не дано при нынешней олигархической власти.
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А вот России это слабо. Фактически невозможно.
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