Бензин поднимет цены на продукты

Стремление нефтяников на фоне заморозки розничных цен на бензин заработать на корпоративных клиентах, среди которых транспортные, производственные и торговые компании, может в итоге негативно отразиться на потребителях. Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева. Нефтяники признают, что «устали заниматься альтруизмом».

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Письмо (копия есть у “Ъ”) подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюза».

Затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, говорится в письме. А из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. Транспортные компании, говорится в письме, работают на высококонкурентном и низкомаржинальном рынке и не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары, предупреждают авторы документа. Ассоциации просят Дмитрия Медведева поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества. Письмо было отправлено 14 декабря, уточнила исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина.

О том, что нефтяники начали ужесточать условия работы с корпоративными клиентами после заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо, “Ъ” сообщал 8 ноября. По данным источников “Ъ”, «Газпром нефть» ввела для корпоративных клиентов сервисные сборы, а другие крупные компании отменяют скидки.

Условия обслуживания корпоративных клиентов ужесточают все крупнейшие нефтяники, подтверждает Ольга Федоткина. По ее словам, резкий рост затрат на топливо окажет крайне негативное влияние на рынок грузового автотранспорта, инфляцию, обновление парков и общее финансовое состояние автоперевозчиков. Ситуация усугубляется отменой с 2019 года льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличением НДС, добавляет госпожа Федоткина.

Сами транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен, рассказали “Ъ” в сети одежды Sela и крупном производителе продуктов питания. Представитель Sela говорит, что компания пытается этого не допустить: «Транслировать изменения на покупателей через повышение розничных цен не планируется, так как платежеспособный спрос и без того снижается». Повышение цен на топливо наиболее заметно скажется в сегменте производства товаров повседневного спроса, где доля автомобильной логистики выше, добавили в Sela.

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, топливная составляющая в себестоимости зависит от длины логистического плеча и количества перевозок. В ряде случаев доля расходов на топливо в себестоимости может достигать 4–20%. За счет роста этих издержек отпускные цены на российские продукты могут вырасти на 1–8% в зависимости от категории, полагает господин Востриков. Быстрее всего, добавляет он, на рост затрат на логистику реагирует сегмент скоропортящихся продуктов, которые завозятся в магазины ежедневно.

По словам президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима Новикова, негативный эффект удорожание топлива окажет и на крупные компании с обширной географией сбыта, и на небольшие локальные предприятия со сложной траекторией доставки из отдаленных населенных пунктов. В краткосрочной перспективе увеличение издержек на логистику отрицательно скажется на рентабельности бизнеса, а в среднесрочной и долгосрочной может отразиться в потребительских ценах, рассуждает он.

Собеседник “Ъ” на рынке розничной торговли отмечает, что само по себе топливо занимает небольшую долю в себестоимости товаров, но в сочетании с ростом налогов, ставок акцизов, эквайринга, торговых ограничений оказывает общее влияние на ценник. В крупной розничной сети рассказали, что из-за сложившейся ситуации вынуждены искать альтернативных поставщиков топлива. Источник “Ъ” в одном из крупнейших производителей потребительских товаров заявил, что доля цены топлива пока не видится столь значительной, чтобы только из-за этого фактора повышать цену на конечный продукт.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов переадресовал вопросы “Ъ” вице-примеру Дмитрию Козаку. Его представитель Илья Джус заявил, что документ в аппарат вице-премьера не поступал. При этом он отметил, что корпоративные программы нефтяных компаний как B2B сегмент не регулируются правительством: «Это предмет взаимоотношений нефтяных компаний с клиентами». Источник “Ъ” в нефтяной отрасли отметил, что нефтекомпании не могут бесконечно заниматься «альтруизмом» в виде замороженных розничных цен.

Президент РТС Евгений Аркуша подтверждает, что нефтекомпании сейчас придерживаются тренда на снижение скидок на корпоративных клиентов. Но, отмечает он, для этого есть объективные причины, а в первую очередь — снижение доходности розничного бизнеса. Кроме того, таким образом нефтяники страхуют себя от возможных убытков в будущем, связанных, например, с очередным повышением акцизов с 1 января, а также с увеличением экспортного паритета за счет снижения экспортной пошлины, заключает господин Аркуша. Ольга Федоткина, впрочем, надеется, что компромиссом могло бы быть хотя бы частичное возвращение скидок на топливо для крупнейших транспортных компаний. В «Газпром нефти», «Роснефти» и ЛУКОЙЛе на вопросы “Ъ” не ответили.

Источник: Ъ