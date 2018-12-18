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Узаконят марихуану в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал легализовать рекреационную марихуану в 2019 году.

18.12.2018 Фото: © AP Photo / Mary Altaffer 3 коммент.
 
Узаконят марихуану в Нью Йорке

Губернатор Нью-Йорка пообещал узаконить марихуану в следующем году

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал легализовать рекреационную марихуану в 2019 году.
По словам Куомо, регулирование, легализация и налогообложение использования рекреационной марихуаны положит конец «неоправданной криминализации». В заявлении губернатора в Twitter поясняется, что легализация рекреационной марихуаны является одним из пунктов плана нововведений в штате на 2019 год.
На сегодняшний день марихуана легализована в девяти штатах (Вашингтон, Орегон, Невада, Калифорния, Колорадо, Вермонт, Мэн и Массачусетс), а также в американской столице. Для медицинского использования она теперь будет доступна в 30 штатах.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Да и хорошо. Быстрее часть недоумков на тот свет уйдет.

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • Ость

      Уйдет-то может и уйдет, но бывает, что в своем наркотическом угаре они забирают с собой и нормальных людей…. :(
      (это не про американцев)

      Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Аноним

    «легализовать рекреационную марихуану»
    Да у всех уже такая дома растет, даже Вова Познер хвастался, что выращивал и выращивает) А у кого не растет, тот ладошки по осени в черный цвет пачкает)

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