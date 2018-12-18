Затормозилось промпроизводство в России
Узаконят марихуану в Нью-Йорке
Акция: Срочно нужно собрать 115 подарков для больных туберкулезом детей
Фекальный смрад из-за коммунальной аварии окутал Микрорайон Бердска
На 38% вырастет число официально безработных в России
Отказались от «дома ужасов» все управляющие компании Бердска
МИД: нет наемников из России в Центральноафриканской Республике
Тариф на вывоз мусора: 92,42 рубля возьмут с человека в месяц в Бердске
Перекрыл холодильниками тротуар владелец киоска в Бердске
Да и хорошо. Быстрее часть недоумков на тот свет уйдет.
1 3
Уйдет-то может и уйдет, но бывает, что в своем наркотическом угаре они забирают с собой и нормальных людей….
(это не про американцев)
2 2
«легализовать рекреационную марихуану»
Да у всех уже такая дома растет, даже Вова Познер хвастался, что выращивал и выращивает) А у кого не растет, тот ладошки по осени в черный цвет пачкает)
1 2