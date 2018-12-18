12 млрд рублей выделил Медведев регионам на дороги

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 27 регионам в общей сложности около 12 млрд рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

Уточняется, что деньги распределяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Больше всего средств получат Камчатский край (1,3 млрд рублей), Нижегородская и Самарская области (1,235 млрд и 1,2 млрд рублей соответственно). Новосибирской области выделяется 400 млн рублей на проекты, реализуемые с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Еще пять регионов получат в общей сложности 623 млн рублей на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных сооружений.

Источник: ТАСС