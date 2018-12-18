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Вора куртки из «Спортмастера» оперативно задержали полицейские Бердска

Сотрудники полиции арестовали грабителя, опознав по приметам. Начальник полиции призывает граждан не обдумывать ночь, а как можно скорее сообщать о преступлениях.(ОТВЕТЫ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

18.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Вора куртки из Спортмастера оперативно задержали полицейские Бердска

Полицейские задержали грабителя недалеко от места преступления

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. В этом году мы будем придерживаться схемы: один ответ — одна публикация.

Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: На прошлой недели произошло ограбление в бердском магазине «Спортмастер». По нашим данным преступника удалось оперативно задержать. Как часто удается раскрывать преступления по горячим следам? Как на раскрытие преступления могут повлиять потерпевшие?

Ответ: Действительно, на прошлой неделе вор, под видом потенциального покупателя, зашел в примерочную с курткой, а затем вышел в ней из магазина. Об этом нам поступила информация и приметы грабителя. Сотрудники оперативно сработали и задержали преступника. Можно сказать, что такие операции происходят в Бердске часто.

В любом случае важно прохождение информации о преступлении в кратчайшие сроки. Если граждане, в отношении которых было совершено преступление, обдумывает о сообщении ночь, и только спустя сутки рассказывают полицейским о противоправных действиях в отношении них, тогда, безусловно, уже утрачено время, вещественные доказательства, приметы преступника. Тогда возникают сложности. А если информация оперативно передана, то тогда есть больше шансов раскрыть преступление.

Кроме того, ежедневно улицы города патрулируют приступившие к службе наряды. Есть сотрудники ППС, охраны Росгвардии, частые охранные предприятия, с которыми мы взаимодействуем и, которые могут задержать преступника. Здесь важное быстрое заявление пострадавшего, без обдумывания.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    В том магазине ттааакккииииееее цены, что ,что когда на них смотришь, то начинает казаться, что тебя реально грабят…….
    =-O
    :(
    %)

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  2. Аноним

    Так всё таки грабитель или вор, разные статьи, разные сроки… %)

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