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Затормозилось промпроизводство в России

Рост промышленного производства в России в ноябре 2018 года замедлился в годовом выражении до 2,4% с 3,7% в октябре

18.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Затормозилось промпроизводство в России

Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 2,4%

Рост промышленного производства в России в ноябре 2018 года замедлился в годовом выражении до 2,4% с 3,7% в октябре, сообщил Росстат.

Экономисты ожидали менее выраженного торможения роста — консенсус-прогноз, подготовленный «Интерфаксом» на ноябрь, равнялся 3,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2018 года промышленность, согласно расчетам Росстата, упала на 0,4% после роста на 0,3% в октябре, 0,2% в сентябре, 0,3% в августе и в июле, снижения на 0,5% в июне.

В целом за январь-ноябрь 2018 года промышленность РФ выросла на 2,9% к аналогичному периоду 2017 года.

Как сообщалось, Росстат в июне значительно пересчитал данные по промпроизводству за 2016-2017 годы и первые месяцы 2018 года, резко увеличив свои оценки. Оценка роста промпроизводства за 2017 год была поднята более чем вдвое — с 1% до 2,1%. Новая оценка роста промпроизводства в первом квартале этого года — 2,8% вместо 1,9%, в апреле — 3,9% вместо 1,3%.

Рост в добывающих секторах в ноябре, по данным Росстата, достиг очередного максимума с начала года — 7,8% в годовом выражении против 7,4% в октябре. За 11 месяцев производство в добыче выросло на 3,8%.

Обрабатывающие производства (которые больше всего зависят от календарного фактора) после роста на 2,7% в годовом выражении в октябре показали нулевую динамику. За 11 месяцев рост составил 2,9%.

Производство легковых автомобилей в ноябре увеличилось на 18,4% (за январь-ноябрь — рост на 15,1%).

В секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром в ноябре был зафиксирован рост на 2,4% после снижения на 3,2% в октябре.

Согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в конце ноября, в 2018 году экономисты ожидают роста промышленности РФ на 3%. Минэкономразвития в начале сентября повысило прогноз по росту промпроизводства на 2018 год до 3,0% с 2,5% по предыдущей июньской версии прогноза.

Источник: Интерфакс


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Это прорыв :-D

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  2. Аноним

    Откуда росту взяться — производства закрываются, выгоднее из Китая возить.

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  3. Аноним

    А правы вы аноним,что и из какого сырья ,на каком оборудовании нужно произвести,чтоб было лучше и дешевле Китайского,а главное где специалисты,да и вообще желание производить что либо???

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