Акция: Срочно нужно собрать 115 подарков для больных туберкулезом детей

Осталось несколько дней до завершения сбора новогодних подарков для маленьких пациентов мочищенских детской туберкулезной больницы и санатория, детей из малообеспеченных семей, а также одиноких стариков в Бердске и Искитиме.

Сейчас в туберкулезных больнице и санатории находятся 180 детей. Самому маленькому пациенту несколько месяцев от роду, старшему — почти 18 лет. У некоторых малышей кроме туберкулеза есть и другие серьезные заболевания.

В наших с нами силах подарить детишкам волшебный Новый год. Но малышам из туберкулезного санатория нужны не только подарки, но и предметы одежды, канцелярские принадлежности, раскраски, развивающие игры, подгузники (размер 2, 3, 4). В этот раз нужно будет собрать 200 новогодних подарков.

В городе есть немало одиноких стариков, живущих очень скромно. Всем помочь мы не в силах. Но в силах сделать так, чтобы бы хотя бы к нескольким из них на Новый год пришел Дед Мороз.

Нельзя забывать и о том, что и рядом с нами живут малообеспеченные семьи, которые не смогут подготовить на Новый год для своих детей подарки под елочку. Возможно, у кого-то даже елочки не будет. Читатели подсказали адрес такой семьи. И в ближайшее время корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» отправится туда с подарками.

Мы очень благодарны добросердечным бердчанам, принявшим участие в благотворительной акции.

Екатерина передала 4 сладких подарка, раскраски и игрушки. «Просто от бердчан» в редакции «Курьера» оставили игрушки и карандаши для больных деток. Валентина Лебедева передала 1000 рублей для детей из туберкулезной больницы. 9-летний Матвей Ляскин разорил свою копилку и на все находившиеся в ней деньги, 1000 рублей, купил для больных малышей канцелярские товары, игрушки и пазлы. Ребятишки из 4А класса школы №5, которые не первый год участвуют в акции, передали в туберкулезную больницу несколько килограммов конфет. Два подарка передала бердчанка, не назвавшая своего имени. Галина Николаевна купила для детей несколько пакетов шоколадных конфет. 9-летний Вова Шаманаев, а также его бабушка и мама, собрали для больных детей канцелярские товары, два сладких подарка и подгузники. Вячеслав передал подгузники. Алена и Константин Толоконниковы, постоянные участники благотворительной акции, оставили в редакции 6 сладких подарков и большую упаковку подгузников. 34 подарка бердчане принесли в допофис, в том числе 6 подарков ученики 9В класса школы №13, и два подарка передала Татьяна Степановна.

Для детей и стариков бердчане перечисли на карту Сбербанка и принесли в редакцию 26 600 рублей: 18 900 рублей — детям, 7320 рублей — старикам. Передали 85 сладких новогодних подарков.

Если вы готовы помочь сделать подарки детям и старикам, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: Бердск, ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 19.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00). В редакцию сайта «Весь Искитим» по адресу: Искитим, ул. Вокзальная, 4, офис 27, справки по тел.: 8(383-43)29-300, 8-913-952-96-60.

Акция продлится до 21 декабря включительно.

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (назначение платежа — подарок для стариков, подарок для бердских детей, подарок для больницы).

СПАСИБО! Деньги на карту уже поступают от вас дорогие читатели! Низкий поклон!

Спасибо неизвестному меценату за 1000 рублей!

Спасибо Юлии Вячеславовне — 200 рублей! — (для стариков)

Спасибо Марку Викторовичу — 1000 рублей! (для стариков и Бердска)

Спасибо Ирине Сергеевне — 200 рублей! (подарок для бердских детей)

Спасибо Ирине Сергеевне — 100 рублей! (подарок для стариков Бердска)

Спасибо Татьяне Изотьевне — 100 рублей! (подарок для стариков)

Спасибо Анастасии Евгеньевне — 500 рублей! (на подарки)

Спасибо Марии Владимировне — 1000 рублей! (принесли в редакцию для стариков)

Спасибо Вячеславу Владимировичу — 8000 рублей! (подарки для больных детей)

Спасибо Екатерине Вячеславовне — 250 рублей! (подарок для стариков)

Спасибо неизвестному меценату за 100 рублей!

Спасибо неизвестному меценату за 200 рублей!

Спасибо Алексею Владимировичу — 300 рублей! (подарок для стариков и детей)

Спасибо неизвестному меценату за 200 рублей!

Спасибо Татьяне Изотьевне — 500 рублей! (на подарки детям в больнице)

Спасибо Елене Юрьевне — 1000 рублей! (подарки бердским старикам и детям)

Спасибо Дарье Андреевне — 200 рублей! (подарок для стариков)

Спасибо Анатолию Владимировичу — 500 рублей! (подарок для больных детей)

Спасибо Владимиру Григорьевичу — 3000 рублей! (детям тубдиспансера)

Спасибо Ирине Николаевне — 300 рублей! (подарок для стариков)

Спасибо Ирине Николаевне — 300 рублей! (подарок для бердских детей)

Спасибо Ирине Николаевне — 300 рублей! (подарок для больницы)

Спасибо Максиму Павловичу — 1000 рублей! (детям)

Спасибо Дмитрию Владимировичу — 1000 рублей! (подарок для больницы)

Спасибо Тамаре Лапа -500 рублей! (подарок для больницы)

Спасибо Анне Павловне — 170 рублей (для стариков)

Спасибо Нине Федоровне и Галине Федоровне — 3000 рублей (для всех поровну)

Спасибо Марии Поликарповне — 300 рублей (для детей)

Спасибо Валентине Лебедевой — 1000 рублей (для детей)