Снежный фаллос: Наказан распространивший персональные данные полицейский Бердска

История о разглашении персональных данных учителя ОБЖ школы №12 из Бердска Сергея Зотева буквально взбудоражила общественность. И пока одни обсуждали появление снежного фаллоса на территории школы, другие поднимали тему разглашения персональных данных полицейским Бердска, ведь за это грозит уголовная ответственность.

15 ноября Сергей Зотев обратился за помощью к прокурору Бердска. Роман Сивак признал, что жалоба бердчанина в некоторой степени уникальна. В бердскую прокуратура, по его словам, не так часто обращаются, чтобы защититься от разглашения своих персональных данных.

Резонансный случай расследовала и служба собственной безопасности МВД по Новосибирской области. Начальник бердского отдела полиции Владимир Соколов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 17 декабря, что служебная проверка в бердской полиции завершена, первоначальный источник разглашения персональных данных найдет.

-Мы нашли сотрудника, который выложил это фото в рабочую группу WhatsApp. Он привлечен к строгой, к очень строгой дисциплинарной ответственности. Распоряжение об этом поступило из главного управления МВД по Новосибирской области. Установить того, кто совершил дальнейшую рассылку в сеть интернет, к сожалению, не удалось и не представляется возможным, — констатировал Владимир Васильевич.

Свой проступок виновный мотивировал рабочим моментом: выслав коллегам фото снежного фаллоса и сообщения о преступлении Сергея Зотева, он пытался ускорить процесс поиска подростков, которые и слепили мужской половой орган на территории школы.

Напомним, что учитель сообщил о преступлении в полицию Бердска 8 ноября. Через пару часов фото его обращения и предмета преступления было опубликовано в сети. На фото отчетливо видны персональные данные учителя школы №12 — ФИО, домашний адрес, номер телефона.

13 ноября в пресс-службе полиции по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» сообщали, что полицейские Бердска выезжали на место происшествия и собирали информацию у администрации школы по факту правонарушения. Однако эту информацию не подтверждал отставной майор Воздушно-космических сил, а ныне учитель ОБЖ 12-й школы Сергей Зотев. Он заверял «Курьер. Среда. Бердск», что полиция не ищет виновных, а начальник полиции Бердска вовсе его «футболит».

Сегодня, 18 декабря, Сергей Зотев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что генералы и полковники Новосибирской области принесли ему свои извинения:

-Служба собственной безопасности МВД нашла того лейтенанта, который мои персональные данные обнародовал. Принесли глубочайшие извинения генералы и полковники управления МВД по Новосибирской области, сказали, что наказали виновного строжайшим образом — служебное несоответствие, а это пятилетнее бесперспективность продвижения в должности. По военным меркам — это последнее, что может быть перед увольнением. Попросили не давать дальше ход этому делу, чтобы не портить человеку жизнь. Мне объяснили, что он увидел надпись в сообщении о преступлении, подумал, что эту ее можно вытащить в интернет. Я пока молчу, прокуратура на меня не выходит. Я не намерен судьбу человеку портить, но не против, если его наказали по всей строгости. Меня в этом заверили, — прокомментировал Сергей Зотев «Курьер. Среда. Бердск».

Он отметил, что история не отразилась на качестве его жизни. Однако супруга учителя не поддержала мужа, а друзья подсказали другой способ решения проблем со снежным фаллосом на территории школы — вызвать охрану.

-Я поступил согласно своих функциональных обязанностей. Я обязан в школе поддерживать антитеррористическую безопасность, а это моральный терроризм. Можно слепить что угодно, назвать это как угодно. Но это является тем, что фигура демонстрирует. Для учеников начальных классов — это моральный удар. Я действовал согласно этого. Если бы это было явное проявление агрессии и терроризма, я бы вступил в бой с этой компанией. А поскольку это было хулиганство, то дальше разговоров конфликт не пошел, — рассуждает Сергей Дмитриевич.

Стоит отметить, что сотрудница ПДН Виктория Белькова, которая ранее опрашивала Зотева, направила письмо в адрес заявителя, что за отсутствием возможности расследования дело о подстроках, слепивших мужской половой орган на территории школы, поиски нарушителей прекращены. Учитель ОБЖ недоумевает: как это возможно, ведь он предоставил в ПДН фото хулиганов, да и Белькова во время встречи с Зотевым, опознала на фото некоторых подростков.

По всей видимости, точка в нашумевшей истории со снежным фаллосом поставлена всеми сотрудниками правоохранительных органов. Так, помощник прокурора Бердска Евгения Пежемская сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ею окончена проверка по факту разглашения персональных данных бердчанина. Однако результаты проверки она готова огласить чуть позже.