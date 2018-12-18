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Игрушки для детей из Сирии собирают в Бердске

В восьми бердских школах пройдут открытые уроки, на которых выступят офицеры и солдаты, воевавшие в Сирийской арабской республике.

18.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
Игрушки для детей из Сирии собирают в Бердске

Игрушки для сирийских детей можно оставить под елочкой в лицее №6 20 декабря

Благотворительная акция «Молодежь города Бердска — детям Сирии» пройдет в Бердске 20 декабря. В рамках этой акции намечены тематические уроки во всех образовательных учреждениях.

— Запланирована организация сборов подарков, а именно новогодних игрушек, потому что эти дети находятся в трудной жизненной ситуации. Они так же, как и мы, отмечают Новый год, у них есть Елка и подарки. Поэтому молодежь Бердска запланировала такое мероприятие, — рассказала на совещании чиновников 17 декабря начальник управления образования Жанна Тузова.

В рамках акции будет организована выставка трофейного стрелкового оружия, изъятого у террористов Сирийской арабской республики. Выставка пройдет 20 декабря с 10.00 до 18.00 на базе лицея №6.

В Бердске установлена памятная доска бердчанину Валерию Матвееву, погибшему в Сирии. 20 декабря вспомнят об этом герое, защищавшем мир в Сирии, и возложат цветы у мемориальной доски.

С гостями мероприятия, офицерами и солдатами 41 армии, бердская молодежь посетит Мемориал воинского братства.

По словам вице мэра по экономике Жанны Шуровой, из Новосибирска приедут офицеры и солдаты 41 армии и выступят на открытых уроках в восьми бердских школах.

— От бердчан мы планируем отправить в Сирию информационное сообщение, рассказать о городе, поздравить с Новым годом, и подарки, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова.

К сирийским детям отправится и новогодняя елочка, приобретенная для проведения акции. Именно под ней будут собирать новогодние подарки для ребятишек в лицее №6.


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(7) Комментариев

  1. zizou

    какой стыд :(
    а в рамках этой акции нашим детям не покажут, сколько денег потрачено из бюджета РФ на наше участие в войне суннитов и шиитами?

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    • zizou

      в войне суннитов и шиитов?
      ============================
      заодно бы хоть рассказали, чем отличаются одни от других, на чьей стороне мы, и почему 8)
      и за каким мы ввязались в их давнюю войну, отправляя теперь туда на смерть своих граждан? %)

      Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    А ничего что они в большинстве своем мусульмане и у них нет христианского нового года? Совсем с пропагандой своей уже рехнулись.

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Как так

    А своим слабо помогать ? У нас своих ребятишек хватает, кому помощь нужна….

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Аноним

    какие злые люди в бердске все таки….
    это благотворительное мероприятие и никто силком не тащит!
    в чем проблема то?
    Хотите другое мероприятие — устраивайте — кто не дает то?
    Достали уже критиканты диванные :-!

    Thumb up 0 Thumb down 7

  5. Аноним

    «Игрушки для детей из Сирии собирают в Бердске…К сирийским детям отправится и новогодняя елочка, приобретенная для проведения акции.»

    Вы вообще в курсе , что там живут 95% мусульмане, а у них своя религия??? Мусульмане празднуют в сентябре «свой новый год»…..У христианских народов бытует ошибочная информация о том, как называется мусульманский Новый год. Считается, что его название — Навруз, а отмечается он 21 марта. Однако, согласно календарю Хиджра, Новый год в исламе — это день переселения пророка в Медину. Праздник по Хиджре начинается в первый календарный месяц Мухаррам. Но, поскольку исчисление идет по лунному календарю, то и дата Нового Года каждый год наступает на 11-12 дней раньше предыдущей. Так, в 2017 году, Новый год отмечается 22 сентября. А вот какого числа мусульманский Новый год выпадает в 2018 году: 11 сентября. В 2019 г. — 1 сентября.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  6. Аноним

    ЛЮДИ, ЧТО С ВАМИ????

    Это подарки для детей, которые живут в условиях войны!
    При чем тут их религия вообще?
    По опыту прошлых лет (https://www.ntv.ru/video/1375645/ и https://ria.ru/20171231/1512036709.html)
    подарки раздавали детям, обучающихся в русских школах.
    Они изучают нашу культуру и наши праздники в том числе.
    Что в этом плохого? Вы чего взъелись, как будто вас насильно тянут участвовать????

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