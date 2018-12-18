Игрушки для детей из Сирии собирают в Бердске

Благотворительная акция «Молодежь города Бердска — детям Сирии» пройдет в Бердске 20 декабря. В рамках этой акции намечены тематические уроки во всех образовательных учреждениях.

— Запланирована организация сборов подарков, а именно новогодних игрушек, потому что эти дети находятся в трудной жизненной ситуации. Они так же, как и мы, отмечают Новый год, у них есть Елка и подарки. Поэтому молодежь Бердска запланировала такое мероприятие, — рассказала на совещании чиновников 17 декабря начальник управления образования Жанна Тузова.

В рамках акции будет организована выставка трофейного стрелкового оружия, изъятого у террористов Сирийской арабской республики. Выставка пройдет 20 декабря с 10.00 до 18.00 на базе лицея №6.

В Бердске установлена памятная доска бердчанину Валерию Матвееву, погибшему в Сирии. 20 декабря вспомнят об этом герое, защищавшем мир в Сирии, и возложат цветы у мемориальной доски.

С гостями мероприятия, офицерами и солдатами 41 армии, бердская молодежь посетит Мемориал воинского братства.

По словам вице мэра по экономике Жанны Шуровой, из Новосибирска приедут офицеры и солдаты 41 армии и выступят на открытых уроках в восьми бердских школах.

— От бердчан мы планируем отправить в Сирию информационное сообщение, рассказать о городе, поздравить с Новым годом, и подарки, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова.

К сирийским детям отправится и новогодняя елочка, приобретенная для проведения акции. Именно под ней будут собирать новогодние подарки для ребятишек в лицее №6.