Полиция скупает системы поиска экстремизма в соцсетях

Во многих регионах госорганы закупают системы для поиска контента в соцсетях. Это связано с законопроектом, который внесла Ирина Яровая.

18 октября Управление МВД по Тверской области подведет итоги тендера на приобретение поисковой системы мониторинга и анализа информации, размещенной в социальных сетях. За программу, которая будет искать информацию в «ВК», региональная полиция готова платить 338 тысяч рублей в месяц.

Это не первая закупка такого рода — ранее аналогичные конкурсы провели управления полиции в Ивановской, Костромской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Ярославской областях и Пермском крае, а также администрации Курганской и Орловской областей.

Практически все заказчики предъявляют одинаковые требования к необходимой им системе. Полицию интересует только соцсеть «ВКонтакте». Cистема должна проводить ежедневный мониторинг по заданным ключевым словам, а также уметь искать в архиве информации, публично размещенной в аккаунтах с момента появления «ВК» в октябре 2006 года. В частности, указывается, что в поиск могут включать разделы «главное в людях», «отношение к курению» и «отношение к алкоголю».

Система поиска может понадобиться полицейским после принятия Госдумой новых поправок в закон «Об информации и защите информации». Их предложила Ирина Яровая; 11 октября законопроект прошел первое чтение. Поправки позволяют государству до решения суда блокировать сайты или страницы в соцсетях, на которых детей склоняют к противоправным действиям.

Победителем всех тендеров стала пермская компания «Сеуслаб». Как сообщает она сама на своем сайте, компания «с 2012 года ведет успешную деятельность в сфере разработки программно-аппаратных решений, предназначенных для защиты российской государственности и культуры».

Основатель компании Евгений Рабчевский начал разработку поисковой системы «Сеус» в 2006 году, когда был студентом физического факультета Пермского госуниверситета. Сейчас программа представляет собой архив всего контента, размещенного в «ВК», который ежечасно обновляется. В архив включаются пользовательские данные, посты в группах и на стенах; система сохраняет сообщения, находящиеся только в открытом доступе, но при этом хранит и удаленные посты. Искать сообщения можно по конкретному региону или населенному пункту (впрочем, система ориентируется на данные, которые пользователь сам указал в своем профиле). Пока «Сеус» умеет искать только по «ВКонтакте» — однако компания обещает начать архивацию информации из «Одноклассников», а также из Telegram; в частности, в презентации «Сеуслаб» указывается, что у «Сеуса» будет «возможность деанонимизировать» авторов телеграм-каналов.

Первоначально Рабчевский планировал продавать данные из «ВК» коммерческим компаниям, которые получили бы возможность таргетировать рекламу для конкретных пользователей, а также следить за упоминаниями компании в социальных сетях. Однако с 2017 года «Сеуслаб» начала предлагать использование поисковой системы госорганам — чтобы искать противоправный контент, а также пользователей, вовлеченных «в протестные и националистические движения» и в «социально опасные субкультуры». В качестве примера этих «субкультур» компания приводила суицид, «Колумбайн», «Скулшутинг» (видимо, имеются в виду массовые расстрелы в школах), «А. У. Е.», сатанизм.

Летом 2018 года «Сеуслаб» провела серию тренингов по поиску и мониторингу экстремистских материалов в «ВК» — в них, как сообщается на сайте компании, принимали участие сотрудники региональных Центров «Э», которые учились «находить как экстремистский контент, так и самих злоумышленников не выходя из рабочего кабинета». Приводит «Сеуслаб» и отзывы полицейских, проходивших обучение. «Раньше мы фактически шли с топором на танк. Приходилось вручную перебирать большие массивы информации, искать и анализировать каждую страничку в „ВК“, — говорит один из них. — Но ситуация поменялась. Благодаря учебному курсу мы научились использовать возможности поисковой системы „Сеус“ на максимум. Эффективность нашей работы по выявлению экстремистской деятельности во „ВКонтакте“ повысилась в несколько раз».

Начав сотрудничество с правоохранительными структурами, «Сеуслаб» также занялась благотворительностью — помогла средней школе в небольшом поселке Лямина Чусовского района Пермского края. «Геннадий Николаевич Зайцев попросил оказать содействие школе, ну и мы откликнулись, потому что сами болеем за отечество наше», — рассказывал в одном из репортажей Евгений Рабчевский (в нем же рассказывалось, как, занимаясь в «юнармейских» классах, ученики и ученицы «учатся держать автоматы»). Геннадий Зайцев — выпускник этой школы и почетный гражданин Пермского края, а кроме того — ветеран спецслужб: он был первым командиром антитеррористического подразделения «Альфа», созданного в 1974 году по приказу председателя КГБ Юрия Андропова.

Кроме Рабчевского совладельцами «Сеуслаб» являются еще два человека. Оба имели опыт общения с полицией.

Виктор Помогаев, которому принадлежит треть IT-компании, фигурировал в уголовном деле в отношении управляющего филиалом банка ВТБ в Перми Сергея Карасева. В 2011 году Карасева осудили на три с половиной года за злоупотребление полномочиями. Одним из эпизодов обвинения был кредит, который банкир согласился выдать компании, открывавшей в регионе магазины «Пятерочка», только при условии, что в число соучредителей будет включен Виктор Помогаев. В тот момент Помогаев был студентом Пермского госуниверситета и проходил в ВТБ практику.

Другим совладельцем «Сеуслаб» в конце 2015 года стал Андрей Краснов — ему также принадлежит компания «Парад». В 2014 году полиция Тверской области изъяла у «Парада» несколько десятков торговых терминалов «Победа» — оборудование для организации так называемых лотерейных клубов «лотереи „Победа“». У полиции и активистов «Общероссийского народного фронта» регулярно возникали претензии к лотерее «Победа»: по их мнению, она похожа на обычные игровые автоматы.

Существуют и другие компании, предоставляющие услуги мониторинга соцсетей государству. Так, в 2018 году правительство Новгородской области, управление МВД по Республике Хакасия и Ярославский госуниверситет начали использовать систему «Демон Лапласа», которая собирает открытую информацию в пяти соцсетях — «ВК», фейсбуке, твиттере, «Одноклассниках» и «ЖЖ». Утверждается, что система позволяет «оперативно узнавать о готовящихся акциях протеста, не согласованных должным образом с органами государственной власти, фиксировать накал межнациональных отношений, а также находить в сети Интернет пользователей, распространяющих экстремистский контент». Разработал ее новгородский «Центр исследований легитимности и политического протеста», принадлежащий предпринимателю Евгению Венедиктову.

Еще одну систему мониторинга соцсетей — она называется Iqbuzz — разрабатывает компания, принадлежащая венчурному фонду бизнесмена Ульви Касимова. Касимов — бывший топ-менеджер компании «Лентрансгаз», которую тогда возглавлял Сергей Фурсенко (нынешний президент «Зенита») и бывший замдиректора Курчатовского института Михаила Ковальчука. Среди клиентов Iqbuzz — администрации Башкирии, Приморского края, Липецкой, Нижегородской и Тульской областей.

Наконец, находящаяся в разработке система мониторинга «Инцидент менеджмент» позволяет отслеживать информацию и реакцию пользователей на действия властей в пяти социальных сетях — «ВКонтакте», фейсбуке, инстаграме, твиттере и «Одноклассниках». Как летом 2018 года сообщало издание РБК, этот проект курирует непосредственно администрация президента. «Акцент на соцсети — инициатива Кириенко, — говорил один из источников РБК, близкий к Кремлю. — Он с момента своего прихода в администрацию президента говорит об этом».

Источник: tk-l.ru





