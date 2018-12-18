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Отказались от «дома ужасов» все управляющие компании Бердска

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Отказались от «дома ужасов» все управляющие компании Бердска

Теперь для общежития власть ищет УК по конкурсу. Муниципальная обслуживающая организация не выдержала и полугода.

18.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Отказались от дома ужасов все управляющие компании Бердска

Квартира в бердском общежитии №62 на ул. К. Маркса сгорела полностью

Мэр Бердска Евгений Шестернин 17 декабря подписал постановление о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом №62 на ул. К. Маркса. Контроль за исполнением постановления глава города возложил на своего заместителя по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

Без обслуживания УК осталось общежитие, которое прозвали «домом ужасов».  Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после публикаций о творящихся в общаге безобразиях проверку инициировал Следственный комитет.

Вместе со следователями пятиэтажку обследовали представители отдела надзорной деятельности, чиновники, сотрудники управляющей компании. Многие нарушения, на которые указывали жители «дома ужасов», подтвердились: разбитые окна, гнилые трубы, оголенные провода, дом опасен для жизни людей.

К такому выводу пришли во время проверки пожарной безопасности в апреле 2018 года после серьезного пожара в одной из комнат. Из-за курения в постели жилище полностью выгорело, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Следователи в том числе проверяли управляющую компанию, которая обслуживала дом №62 на ул. К. Маркса. Это была муниципальная УК, поскольку никто из частников брать «дом ужасов» в управление не хотел. УК ЖКХ взяла в управление общежитие 1 июня 2018 года, поскольку предыдущая УК отказалась — почти половина жителей, дескать, не платят за коммунальные и жилищные услуги, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

И вот «дом ужасов» снова остался без управляющей компании.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    пусть тсж создают и сами разбираются со своим сараем.
    ведь сами довели до такого, а теперь ищут крайнего чтобы ремонтировал?

    Thumb up 1 Thumb down 0

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