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Календари с фото Путина сметают с прилавков в Японии

В основном календари покупают женщины. Продавцы предполагают, что их привлекает «нестандартный стиль и бесстыжее мужество» российского президента.

18.12.2018 Фото: @livedoornews Один комментарий
 
Календари с фото Путина сметают с прилавков в Японии

Путин популярнее местных знаменитостей

В Японии календари с российским президентом Владимиром Путиным продаются лучше, чем аналогичные товары с местными знаменитостями. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сеть магазинов Loft, у которой есть эксклюзивные права на продажу календарей с изображением российского лидера, заявила, что Путин с большим преимуществом обошел своих главных конкурентов — популярного актера Кея Танаку и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю.

Журналисты информационного портала Sora News 24 предположили, что хотя некоторые японцы берут календари для друзей ради смеха, большинство покупателей могут искренне интересоваться личностью Путина.

По данным магазина, календари пользуются успехом у покупателей не первый год. Loft продает подобную продукцию с 2016 года, тогда в календаре было несколько фотографий, на которых президент России занимался дзюдо и рыбачил без футболки. В 2017 году появились календари со снимками, на которых Путин играл с собаками в снегу, в том числе с щенком акита-ину Юмэ, которого подарил ему премьер-министр Японии за помощь после катастрофы на АЭС «Фукусима».

В основном календари покупают женщины. Продавцы предполагают, что их привлекает «нестандартный стиль и бесстыжее мужество» российского президента.

Источник: lenta.ru


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(1) Комментарий

  1. !!!

    Никогда-бы не купил,надоедает смотреть по телевизору

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