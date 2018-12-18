Будут строить, а не оптимизировать больницы в России

Премьер-министр РФ также заявил о необходимости синхронизировать проекты «Наука» и «Здравоохранение».

Финансирование национальных проектов в сферах демографии, здравоохранения, образования и науки в ближайшие шесть лет составит из разных источников более 6,5 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, паспорта нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука», а также входящих в них федеральных проектов, были скорректированы для уточнения объемов финансирования и целевых показателей. «В ближайшие три года в федеральном бюджете на эти национальные проекты предусмотрено… 2 трлн 780 млрд рублей, в течение шести лет на их реализацию мы планируем направить из всех источников более 6,5 трлн рублей», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что исполнение этих нацпроектов должно быть синхронизировано на всех уровнях, в том числе они должны быть увязаны с аналогичными региональными проектами.

Говоря о нацпроекте «Здравоохранение», Медведев, в частности, сообщил об увеличении числа детских больниц, которые будут построены в рамках этого проекта — с 37 до 40; а также о выделении дополнительных средств на информатизацию системы здравоохранения, «чтобы каждый мог не только записаться к врачу через интернет, но и, не приходя в поликлинику, получить все необходимые медицинские документы, выписки, пройти медико-социальную экспертизу». Кроме того, по словам премьера, предусмотрено дополнительное финансирование медицины на селе.

Синхронизация проектов «Наука» и «Здравоохранение»

Национальные проекты по развитию науки и здравоохранения должны быть синхронизированы, заявил Медведев.

«Есть мнение о том, что нужно лучше синхронизировать проект «Наука» со «Здравоохранением» для того, чтобы наука не существовала в отрыве от медицины. Отдельный национальный проект по созданию сети национальных медицинских исследовательских центров уже утвержден. В этих центрах будут не только разрабатывать инновационные медицинские технологии, но и с помощью телемедицины консультировать пациентов», — сказал премьер-министр.

По его словам, государство продолжит оказывать поддержку фундаментальной и прикладной науке помимо национальных проектов — в бюджете на 2019 год предусмотрено около 415 млрд рублей на научные исследования и разработки гражданского назначения.

Премьер-министр также сообщил, что в рамках нацпроекта «Образование» будут выделены дополнительные средства на поддержку сельской инфраструктуры. В частности, в бюджете на будущий год предусмотрено выделение более 370 млн рублей на строительство школ в сельской местности сверх того, что уже было запланировано ранее. «Вместе с созданием инфраструктуры в сфере здравоохранения и социального обеспечения это должно повысить привлекательность села для молодежи, чтобы меньше было причин менять место жительства, уезжать в город», — отметил Медведев.

Всего во исполнение нового майского указа президента ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

Источник: ТАСС