КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1ку БДО 32м 1580 т.р. 89130110664
Продам 2ку Микр 63 ср/5 1800 т.р. 89130110664
продам
продам
продам
продам
продам 2-Ю КВАРТИРУ в ЦЕНТРЕ в кирпичном доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Затормозилось промпроизводство в России

Узаконят марихуану в Нью-Йорке

Акция: Срочно нужно собрать 115 подарков для больных туберкулезом детей

Фекальный смрад из-за коммунальной аварии окутал Микрорайон Бердска

На 38% вырастет число официально безработных в России

Отказались от «дома ужасов» все управляющие компании Бердска

МИД: нет наемников из России в Центральноафриканской Республике

Тариф на вывоз мусора: 92,42 рубля возьмут с человека в месяц в Бердске

Перекрыл холодильниками тротуар владелец киоска в Бердске

Бензин поднимет цены на продукты

Последние комментарии



Будут строить, а не оптимизировать больницы в России

Медведев: в течение шести лет в соцпроекты и науку мы планируем направить из всех источников более 6,5 трлн рублей.

18.12.2018 Фото: кремлин.ру 3 коммент.
 
Будут строить, а не оптимизировать больницы в России

Медведев: расходы на нацпроекты в соцсфере и науке за шесть лет превысят 6,5 трлн рублей

Премьер-министр РФ также заявил о необходимости синхронизировать проекты «Наука» и «Здравоохранение».
Финансирование национальных проектов в сферах демографии, здравоохранения, образования и науки в ближайшие шесть лет составит из разных источников более 6,5 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, паспорта нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука», а также входящих в них федеральных проектов, были скорректированы для уточнения объемов финансирования и целевых показателей. «В ближайшие три года в федеральном бюджете на эти национальные проекты предусмотрено… 2 трлн 780 млрд рублей, в течение шести лет на их реализацию мы планируем направить из всех источников более 6,5 трлн рублей», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что исполнение этих нацпроектов должно быть синхронизировано на всех уровнях, в том числе они должны быть увязаны с аналогичными региональными проектами.

Говоря о нацпроекте «Здравоохранение», Медведев, в частности, сообщил об увеличении числа детских больниц, которые будут построены в рамках этого проекта — с 37 до 40; а также о выделении дополнительных средств на информатизацию системы здравоохранения, «чтобы каждый мог не только записаться к врачу через интернет, но и, не приходя в поликлинику, получить все необходимые медицинские документы, выписки, пройти медико-социальную экспертизу». Кроме того, по словам премьера, предусмотрено дополнительное финансирование медицины на селе.

Синхронизация проектов «Наука» и «Здравоохранение»
Национальные проекты по развитию науки и здравоохранения должны быть синхронизированы, заявил Медведев.

«Есть мнение о том, что нужно лучше синхронизировать проект «Наука» со «Здравоохранением» для того, чтобы наука не существовала в отрыве от медицины. Отдельный национальный проект по созданию сети национальных медицинских исследовательских центров уже утвержден. В этих центрах будут не только разрабатывать инновационные медицинские технологии, но и с помощью телемедицины консультировать пациентов», — сказал премьер-министр.

По его словам, государство продолжит оказывать поддержку фундаментальной и прикладной науке помимо национальных проектов — в бюджете на 2019 год предусмотрено около 415 млрд рублей на научные исследования и разработки гражданского назначения.

Премьер-министр также сообщил, что в рамках нацпроекта «Образование» будут выделены дополнительные средства на поддержку сельской инфраструктуры. В частности, в бюджете на будущий год предусмотрено выделение более 370 млн рублей на строительство школ в сельской местности сверх того, что уже было запланировано ранее. «Вместе с созданием инфраструктуры в сфере здравоохранения и социального обеспечения это должно повысить привлекательность села для молодежи, чтобы меньше было причин менять место жительства, уезжать в город», — отметил Медведев.

Всего во исполнение нового майского указа президента ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Подари больным детям сладкий Новый год! Будут строить, а не оптимизировать больницы в России Затормозилось промпроизводство в России

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Что толку строить если врачи бестолковые

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    Кадры решают все. Прописная истина. Вас посадить за штурвал самолёта полетите? Сомневаюсь.

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика