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5 пешеходов сбили «на зебре» за 10 дней на дорогах Бердска

Акцию «За дорогой наблюдай, ПДД соблюдай!» провели госавтоинспекторы и ученики бердской школы №8.

18.12.2018 Фото: ГИБДД по НСО Нет комментариев
 
5 пешеходов сбили на зебре за 10 дней на дорогах Бердска

Во время акции

За десять дней декабря 2018 года на дорогах города Бердск под колесами автотранспорта получили травмы 5 пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне обозначенных пешеходных переходов, среди них двое несовершеннолетних детей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 7 декабря Toyota Nadia наехала на людей, переходивших дорогу по «зебре» на пересечении улиц Горького и Комсомольской. Под колеса авто попали две девочки в возрасте 13 и 14 лет, а также 74-летняя женщина. По словам отца старшей девочки, водитель Toyota Nadia, сбивший пешеходов, не собирался скрываться, а напротив, сам отвез пострадавших в приемный покой горбольницы в Микрорайоне.

С целью повлиять на дисциплинированность водителей и пешеходов в очередной раз сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области вместе с ребятами отряда «Юный инспектор движения» школы №8 провели профилактическую акцию «За дорогой наблюдай, ПДД соблюдай!». Участники акции обратились к водителям с разъяснениями о правилах проезда зоны пешеходного перехода, о заблаговременном снижении скорости своего автомобиля, особенно в условиях снегопада или гололедицы на дорогах.

В беседе с ними говорили о проявлении терпения к пожилым и юным пешеходам, особенно вблизи расположения школ и детских учреждений с призывом «Водитель, береги пешехода!». Самим пешеходам взрослым и юным еще раз напомнили о предельной осторожности и внимании вблизи проезжей части. С целью предупреждения рисков оказаться под колесами автомобиля им рассказали о возможных падениях и увеличении тормозного пути автотранспорта в зимний период.

Каждому участнику акции вручили наглядные памятки о правилах безопасного движения с целью повысить их уровень знаний и дисциплинированности во время движения. Безопасность на дороге для каждого начинается с личного примера всегда соблюдать Правила дорожного движения – уверены организаторы проведенной акции.


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