Инфляция разгонится до 6% в 2019 году в России

Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55. Но благодаря «бюджетному правилу» Минфина экономика не заметит такого снижения. Большое значение будет иметь рост цен из-за повышения НДС — инфляция может разогнаться до 6% против 4% в этом году, однако к 2021 году она должна вернуться к прежним показателям. Опрошенные «Известиями» эксперты считают прогноз регулятора сдержанным, впрочем, он хорошо отражает тенденции в мировой экономике, которая достигла пика цикла и, похоже, готова сорваться в рецессию на фоне «торговых войн».

Нефть подкачала

Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике. Перед этим ЦБ второй раз за год повысил ключевую ставку, теперь она составляет 7,75%. Мера была упреждающей — регулятору нужно сдержать инфляцию и сохранить стабильность на финансовом рынке. В числе факторов, которые могут разогнать рост цен, — повышение НДС с 1 января 2019 года и отток капитала с развивающихся рынков на фоне роста ставок в США.

В новом докладе ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы. Главное изменение — прогноз по ценам на нефть. Центробанк ожидает, что в 2019 году баррель нефти в среднем за год будет стоить $55, а не $63. Регулятор и раньше прогнозировал падение цен до $55 (после 2019-го), но теперь оно будет более быстрым. Всему виной расширение добычи черного золота в США и смягчение условий импорта топлива из Ирана.

ЦБ подчеркивает, что снижение цен не окажет сильного влияния на экономику России. Из-за бюджетного правила мы и так фактически живем при нефти по $40, отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В рамках этого правила Минфин покупает валюту на открытом рынке на нефтегазовые сверхдоходы, то есть средства, полученные от экспорта нефти при росте цен свыше $40 за баррель, — эти деньги идут в резервный фонд.

Нефти по $40 сейчас соответствуют и курс рубля, и динамика ВВП, пояснил эксперт. Таким образом, прогноз регулятора достаточно консервативен, и топливо вполне может подорожать до $70 за баррель.

Выше только цены

В следующем году Центробанк ожидает увеличения инфляции — до 5–5,5% с возможным пиковым значением в 6% в I квартале. Больше всего на рост цен повлияет повышение НДС, сказано в докладе ЦБ. Вклад этого фактора в инфляцию составит 1 п.п. Однако уже в 2020 году ЦБ ожидает стабилизации инфляции и возвращения показателя на уровень 4%.

Мнения экспертов по поводу будущего роста цен в России разделились. Как полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, в начале 2019-го инфляция может ускориться и до 6,3–6,7% с дальнейшим замедлением до 5,5–5,9%. И главные факторы роста здесь — цены на топливо внутри страны и динамика курса рубля, отметил эксперт. Без новых санкций и при стабильных ценах на нефть доллар может стоить 64–67 рублей, как и сейчас, однако санкционная политика Запада остается главным риском для России в 2019 году, добавил Антон Покатович.

Влияние роста НДС может быть не таким масштабным, как опасается Центробанк, считает Тимур Нигматуллин. В следующем году инфляция может составить 4,8% с пиком в 5,3% в I квартале, полагает эксперт. Но рост цен на топливо и опасение санкций остаются главными спутниками российской экономики в начале года.

Экономика страны в целом за 2019 год может вырасти на 1,2–1,7%, прогнозирует ЦБ. Это несколько меньше, чем в 2018-м (1,5–2%). Рост НДС будет сдерживать внутренний спрос, а из-за снижения цен на нефть сократятся доходы от экспорта, полагают в ЦБ. Кроме того, сдерживать экономический рост будет и замедление кредитования. В 2020 году ВВП должен вырасти уже на 1,8–2,3%, а в 2021-м — на 2–3%, отмечается в докладе регулятора. ЦБ в своем прогнозе исходит из того, что санкции, введенные против России в 2014–2018 годах, будут сохранены.

В ногу с мировой экономикой

Повышение налогов и акцизов замедляет экономическую активность, пояснил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Ужесточение условий кредитования и слабый рубль ставят российский бизнес, работающий на внутреннем рынке, на грань рентабельности, добавил эксперт. Многие компании идут по пути оптимизации расходов. Дешевый рубль выгоден в основном экспортерам, которые и так получили хорошую прибыль на фоне роста цен на нефть в 2018 году. Стоит помнить и об усилении геополитического и экономического давления на Россию извне: это усложнит достижение цели по росту ВВП, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Прогнозы ЦБ совпадают с реальным положением дел не только в российской, но и в мировой экономике, считает Сергей Дроздов. Основные риски — замедление роста ВВП США и Китая из-за «торговых войн». Сложная ситуация и в еврозоне: ВВП Германии, которая всегда была экономическим локомотивом ЕС, в III квартале вырос всего на 1,1% против 2,6% годом ранее. Мировая экономика находится вблизи пика очередного экономического цикла, и в 2019 году можно ожидать спада и рецессии, пояснил Сергей Дроздов. Это окажет давление на нефтяные цены, которые в момент могут опуститься до $50 за баррель. В этом случае доллар будет стоить 65–70 рублей, а в некоторые периоды — и до 75 рублей.

Источник: iz.ru