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«Третий пол» указывать в документах разрешил парламент Германии

Верховный суд постановил, что обязательство выбора мужского или женского пола является дискриминацией.

18.12.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
«Третий пол» указывать в документах разрешил парламент Германии

Запутаться можно

Жители Германии могут теперь указывать в официальных документах «третий пол». Такое решение принял бундестаг, сообщает The New York Times.

В прошлом году Верховный суд постановил, что обязательство выбора мужского или женского пола является дискриминацией, и нужно отказаться от нее или ввести новую категорию.

Решение было принято после судебного иска гражданина страны, настаивавшего на своем праве указать свой пол как «различный».

Впрочем, для доказательства права на третий пол нужно представить соответствующую медсправку.

10 октября власти Нью-Йорка разрешили указывать в свидетельстве о рождении третий пол Х. Отмечается, что после подписания закона Нью-Йорк стал пятым в США штатом после Калифорнии, Орегона, Вашингтона и Нью-Джерси, где разрешено указывать третий пол.

Источник: iz.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «обязательство выбора мужского или женского пола является дискриминацией»

    Они природу чтоли обвиняют?
    Может тогда уж в ЕСПЧ на природу подадут сразу?

    Да уж, совсем уже в европах со своей толерантностью все границы перешли…..

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