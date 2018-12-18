«Третий пол» указывать в документах разрешил парламент Германии

Инфляция разгонится до 6% в 2019 году в России
Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
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Полиция скупает системы поиска экстремизма в соцсетях
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Отказались от «дома ужасов» все управляющие компании Бердска
«обязательство выбора мужского или женского пола является дискриминацией»
Они природу чтоли обвиняют?
Может тогда уж в ЕСПЧ на природу подадут сразу?
Да уж, совсем уже в европах со своей толерантностью все границы перешли…..
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