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Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

Фотоальбом о Бердске со старинными снимками станет великолепным подарком. Книга станет вашей семейной реликвией. Книг осталось менее 30 штук.

18.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

Новогодний подарок:

книга старинных фотоснимков о Бердске

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

Третью подарочную книгу о Бердске выпустил Издательский дом «БукЪвица». Книга станет прекрасным подарком на новый год! Ее можно подарить родным, друзьям, коллегам и руководителю. Рады будут все!

И фотоальбом будет тем подарком, к которым трепетно относятся не только в момент дарения.

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

В книге собраны фотоснимки из музеев Бердска и Новосибирска. Есть уклон на советский период истории. Кроме фотографий в издании есть несколько статей об интересных местах региона — лагерь ГУЛАга в Искитимском районе, Салаирский кряж, Умревинский острог; хронология Бердска, интересные факты о Бердске.

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска! Фотоснимки НЕ повторяют предыдущие две книги.

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска! Цена одной книги – 1800 рублей.

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска! Мягкая поролоновая обложка с золотым тиснением.

96 страниц. Формат 310 на 310.

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска! Для пенсионеров мы готовы сделать рассрочку — вносить             деньги частями на протяжении трех месяцев. После полной         оплаты — забрать свою книгу.

Предлагаем несколько вариантов оплаты.

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска! За наличный расчет в редакции по адресам:

Бердск, ул. К. Маркса, 24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина, 38 – вход с заднего фасада здания.

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска! Перечислить стоимость книги на наш расчетный счет, указав свои ФИО и назначение платежа – Книга «Бердск. 301 год».

ООО «Издательский дом «БукЪвица»

Юридический и фактический адрес:

633010, Новосибирская обл.,

г. Бердск, ул. К. Маркса, 24,офис 2;

Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, Бердск-10, а/я 22.

допофис: ул. Ленина, 38.

Телефоны: (38341) 2-70-12, 2-15-51

2-15-51 — можно заказать счет и договор.

E-mail: bkurer@mail.ru

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в ОАО Банк «Левобережный» г. Новосибирск

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Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска! Вариант третий.

Перечислить деньги на карту №4276 8440 1909 1537 главного редактора Галины Коморниковой в Сбербанке. Указав назначение платежа «Книга. И свои ФИО».

С наступающим!

Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

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