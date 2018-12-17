Мэр Бердска: Неопрятно выглядит ул. Первомайская из-за неочищенных парковок

Службы УЖКХ снимают ледяной накат с дорог Бердска. Пешеходные переходы обрабатывают песко-соляной смесью. Начали массовый вывоз снега для расширения проезжей части в ночное время, сообщил на совещании чиновников 17 декабря начальник УЖКХ Максим Совбанов.

— Возьмем, к примеру ул. Первомайскую. Ее прошли грейдером. Но парковочное пространство у магазинов и предприятий нами не тронуто. Я давал поручение экономическому отделу. Какая форма взаимодействия установлена и в чем причина, что состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Не услышаны, не поняты, в чем дело? — обратился к подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам начальника отдела промышленности и торговли Евгения Абельганса, с собственниками предприятий потребительского рынка провели рабочее совещание, имеется договоренность. Но выполняется частично. Будут применены более жесткие меры, отметил Абельганс.

Мэр заверил, что жесткие меры ни к чему. Нужно совместно принимать решение в вопросе по очистке снега.

— Не надо 10 погрузочных машин, мы сами управимся. Нужно понимать, что обслуживать парковочное пространство перед магазинами — это не наше дело. Есть два варианта: либо мы договариваемся и одновременно убираем, либо заключаем договор на уборку их территории. Нам есть, где убирать. Частный сектор убирать надо. Тратить деньги на парковочное пространство магазинов — это неправильно. Собственники предприятий должны это делать сами, — подчеркнул мэр.

Совбанов отметил, что собственники убирают частично.

— Есть примеры и хорошие примеры. Но Первомайская до конца не доделана. Выглядит улица неопрятно. Переталкивать вал слева направо — бессмыслица. Это не приведет ни к красоте, ни к удобству, ни к безопасности. Чтобы выехать с парковки, нужно преодолеть вал снега, — акцентировал мэр.

Будет изменена схема взаимодействия, заверил Совбанов.