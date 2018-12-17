КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам трехкомнатную квартиру
Продам
Продам
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам1-комн квартиру
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде

Циркач Запашный пожаловался Путину на олигарха Гуцириева и цирк Cirque du Soleil

Мэр Бердска: Неопрятно выглядит ул. Первомайская из-за неочищенных парковок

Мнение заслуженного учителя РФ: Не стоило выгонять девочку с голубыми волосами из школы в Бердске

Землю без торгов отдавать застройщику разрешили депутаты Новосибирской области

Иск главы Росгвардии Золотова к оппозиционеру Навальному суд оставил без движения

Родители вернули украденные 11-летними школьницами канцтовары на 4000 рублей в магазин Бердска

Семье упавшего с 15 этажа рабочего 800 тыс. рублей заплатит предприятие в Новосибирске

Отправить Шнурова на Евровидение хотят поклонники

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии



Циркач Запашный пожаловался Путину на олигарха Гуцириева и цирк Cirque du Soleil

В ответ президент сказал, что не считает целесообразной идею создавать в стране постоянную базу канадской компании и видит в этой истории борьбу за рынок.

17.12.2018 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Циркач Запашный пожаловался Путину на олигарха Гуцириева и цирк Cirque du Soleil
Компания Cirque du Soleil ответила на претензии Эдгарда Запашного, озвученные в присутствии президента Владимира Путина. В компании отметили, что Запашный не проверяет факты и интерпретирует информацию по своему усмотрению.

Cirque du Soleil уже больше десяти лет выступает в России, поэтому появление новой площадки не вносит принципиальных изменений в его деятельность на российском рынке, говорится в ответе Cirque du Soleil на запрос РБК. Строящийся зал в Сколково не будет стационарной площадкой для шоу, а компания Cirque du Soleil Rus никогда не занималась кастингом актеров, сказано в документе.

15 декабря ​на заседании Совета при президенте по культуре и искусству директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в присутствии Владимира Путина заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно». В ответ Путин сказал, что не считает целесообразной идею создавать в стране постоянную базу Cirque du Soleil и видит в этой истории борьбу за рынок. Он обратил внимание на эту проблему министра культуры Владимира Мединского. «Это, по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю. Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе — то совсем другая история», — заявил президент.

В ответе Cirque du Soleil говорится, что Запашный перед тем, как произнести свою речь, «даже не проверил факты». «Cirque du Soleil Rus — российская компания, которая занимается организацией всех гастрольных туров Cirque du Soleil на протяжении уже десяти лет. Все эти годы мы арендуем площадки, которые удовлетворяют техническим требованиям наших шоу, исключительно на коммерческих условиях. Почему-то раньше у господина Запашного не вызывал вопрос тот факт, что мы уже десять лет бок о бок выступаем на спортивных объектах на территории комплекса «Лужники». Нам не очень понятно, почему наше решение привозить гастрольные форматы шоу в новый концертный зал вызывает столько эмоций», — отметили в Cirque du Soleil.

Запашный в разговоре с президентом упомянул строительство многофункционального зала, которое ведут структуры Михаила Гуцериева. «Уже господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка», — сказал тогда Запашный. «Инвестиции, которые господин Гуцериев собирается вкладывать [в площадку], были бы полезны для российского искусства», — добавил он.

В ответе Cirque du Soleil говорится, что проект предусматривает возведение «современного многофункционального зала для проведения развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарного театра, который строится для Cirque du Soleil». В документе говорится, что на этапе строительства Cirque du Soleil предоставил подробное техническое задание и свои комментарии, поскольку компания «станет одним из ключевых арендаторов концертного зала и сможет привозить свои гастрольные шоу на эту площадку».

Запашный также пожаловался президенту, что Cirque du Soleil переманивает в свой цирк «кадры — как спортивные, так и нашей культуры». «А при строительстве стационара, такой базы, они еще и школу здесь свою откроют», — заключил он.

В компании заявили, что Cirque du Soleil Rus никогда не занималась кастингом, а контракты заключаются на базе компании в Монреале. «Сегодня в компании трудится свыше 1300 артистов, но не более 25% из них — русскоговорящие. Речь идет не только о России, но и об артистах и спортсменах с постсоветсткого пространства. Есть сильные цирковые школы на Украине, в Белоруссии и Казахстане», — ответили в компании.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кресло начальника отдела СК Бердска занял 33-летний майор из Новосибирска По пожарной лестнице пришлось взбираться спасателям Бердска в квартиру с запертыми детьми Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика