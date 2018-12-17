Землю без торгов отдавать застройщику разрешили депутаты Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли сразу в двух чтениях изменения в закон о масштабных инвестиционных проектах (МИП), по которому застройщики могут получать землю без торгов.

Сейчас в законе №583-ОЗ сказано, что застройщики могут получить землю без торгов при передаче: 10% жилья для людей пострадавших от чрезвычайных ситуаций; 2,5% — для обманутых дольщиков или 6% — для пострадавших в случае банкротства застройщика (с передачей прав требования на не сданные квартиры в суде). Также должно соблюдаться условие, что застройщик будет строить дом не менее 10 тыс. кв. м.

Изменения предполагают добавление к имеющимся трем вариантам еще одного: передача 6% от общей жилой площади дома для расселения людей из аварийного жилья. Также предложено уменьшить с 10% до 6% минимальный объем жилья, которое застройщик обязан передать пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

«Эти поправки определяют границы обязательств и уточняют процедуры, которые позволят более гибко использовать инструменты и дадут дополнительные возможности для реализации масштабно-инвестиционных проектов», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал о продлении федеральной программы по расселению из аварийного жилья. Пока не было известно о продлении федеральной программы, в разработке находилось решение с привлечением застройщиков по программе развития застроенных территорий.

Строительные компании должны были вложить 2 млрд руб. в расселение, а еще 2 млрд руб. суммарно должны были внести из муниципального и регионального бюджета.

«Но это в час по чайной ложке, потому что дома ветшают. С каждым годом количество их растет. Федеральная программа повысит эффективность работы по расселению новосибирцев из ветхого и аварийного жилья», — сообщал Локоть.

В настоящее время в Новосибирске 174 аварийных дома. На их расселение нужно 4 млрд руб.

Источник: РБК