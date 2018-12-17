Иск главы Росгвардии Золотова к оппозиционеру Навальному суд оставил без движения

Генерал Золотов обещал сделать из Навального отбивную
Люблинский суд Москвы до января оставил без движения иск о защите чести и достоинства директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному из-за расследования ФБК.
«Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения, в связи с его несоответствием требованиям ст.ст. 131, 132 ГПК РФ. Истцу предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 9 января 2019», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Людмила Морозова.
Согласно закону, если данные недостатки не будут устранены истцом в срок, то исковое заявление будет ему возвращено.
Золотов просит обязать Навального в десятидневный срок опровергнуть распространенные в расследовании ФБК сведения и взыскать с оппозиционера 1 млн рублей компенсации. Глава Росгвардии пообещал, что эти деньги в случае победы в суде будут переданы в детский дом.
ФБК 23 августа опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии «Мясокомбинат «Дружба народов» завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Золотова по внутренним войскам МВД.
Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдет в формате теледебатов. Встречи так и не произошло.
«Мясокомбинат «Дружба народов» в свою очередь обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, попросив обязать его опровергнуть распространенные сведения.
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Полное впечатление. что Навального аккуратно крышуют -по крайней мере, пока ….А вот по ведомству Золотова идут проверки с подачи ФСБ — и обвинения в коррупционных махинациях уже озвучены по ходу следствия….
Осталось только оформить )
кто то в «элитах» больше зол на Золотова, чем на Навального ))
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Лучше тушенкой,патронами,и золотом.В смутные времена проверенный набор.
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И это управляет страной? Глава росгвардии со штатом юристов не смог заявление написать
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Господи,
мало того что ему Господь в милости своей даровал
глупую физиономию. Он еще и юридически безграмотен.
Он еще и беден (денег на адвоката нет).
Может он хотя бы на самом деле умеет фехтовать на шпагах или стреляться на пистолетах?
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