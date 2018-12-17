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Родители вернули украденные 11-летними школьницами канцтовары на 4000 рублей в магазин Бердска

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Родители вернули украденные 11-летними школьницами канцтовары на 4000 рублей в магазин Бердска

Родители полагают, что таким образом накажут детей за воровство. Владелец магазина написала заявление в отдел МВД. Психолог опасается, что девочки «поплатились за честность».

17.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: wikimedia.org Один комментарий
 
Родители вернули украденные 11 летними школьницами канцтовары на 4000 рублей в магазин Бердска

Девочки крали товары только тогда, когда в магазине были другие посетители

Несколько месяцев две 11-летние школьницы промышляли кражами в отделе канцелярских товаров в микрорайоне Бердска. Причем, их ни разу не поймали с поличным. История всплыла наружу, когда мама одной из девочек вместе с дочерью пришла в магазин, чтобы отдать украденные вещи.

— У меня несколько магазинов с непродовольственными товарами, в которые любят наведываться школьники. Да, недостачи есть, по итогам инвентаризаций, но не критичные. В магазинах установлены камеры, продавцы следят. 14 декабря вечером пришли родители с девочкой 11 лет. И с пакетом наворованного этой девочкой. Абсолютно приличная семья, по словам продавца. Оказалось, что девочка с подругой делали это систематически, не один раз.

Товар мелкий и крупный, разный, на сумму больше 1000 руб. Нашли контакты классного руководителя, попросили связаться с родителями второй девочки. На следующий день принесли еще больше пакет, уже тысячи на 3000. Принесли и молча ушли. Товар — на помойку. Почему родители не обращаются внимание на появление у детей дорогих вещей, большого количества, разных? Украсть маленькую резинку, жвачку, шоколадку. Ну как бы да, может быть, многие через это проходили. Но в нашем случае, две девочки из абсолютно благополучных семей как на работу ходили в магазин и с какой-то периодичность намеренно брали чужое. Я призываю родителей, пожалуйста, следите за своими детьми. Обращайте внимание, если у ребенка появляются дорогие вещи. Вы же знаете, сколько денег вы даете на карманные расходы и можете подсчитать, хватает ребенку на такие вещи или нет. В нашем случае родители проявили оплошность? Халатность? Наплевательство? Итог один — сегодня будет написано заявление в ПДН. Насколько я понимаю, сумма крупная, дело будет заведено. И это в 11 лет! Если меня читают дети, промышляющие подобным образом. Наказание будет — в любом случае. Не портите себе жизнь! Сейчас везде установлены камеры, сиюминутная слабость может привести к очень тяжелым последствиям в вашей будущей жизни, — написала 15 декабря в «сообщи свои новости» Ирина Михайловна.

Ни разу не попались

Девчонки воровали ручки, резинки, закладки, унесли четыре пенала по 400 рублей, в общем брали все, что попадалось под руку, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 17 декабря Ирина Михайловна.

— Девочки пользовались товаром больше месяца и его остается только выбросить. Родители отказываются платить за украденное, мол, достаточно того, что они вернули вещи. И дети — большие молодцы, что признались, поэтому не должно быть никаких претензий. Мы уже подали заявление в отдел ПДН на школьницу, украденные вещи которой принесла бабушка. Не получили никакой компенсации. Явно, что компенсировано не все, так как девочки говорили, украденные вещи они раздаривали. С мамой девочки, которая приходила в магазин, мы пытались договориться мирно. Объясняли, что то, что они принесли, уже нельзя продать. Поэтому требовали компенсацию в двойном виде. Ведь украли они больше чем вернули. Но мать ведет себя так, как будто ее дочери медаль нужно дать, за то что она созналась в воровстве. И к ним не может быть никаких претензий, — возмущалась бердчанка.

Сами же школьницы рассказали, что они постоянно воровали в магазине. Но только в том случае, если в отделе были другие покупатели. Последний раз вынесли 14 декабря пять баночек жевательной резинки на сумму более 1000 рублей.

— Сегодня мы будем писать заявление в полицию на вторую школьницу, — отметила хозяйка отдела канцтоваров.

Отдел канцтоваров небольшой, расположен на 30 квадратных метрах. Продавцы внимательно смотрят за покупателями. Стоят камеры видеонаблюдения. Если подозревают, что кто-то из детей что-то решил пронести мимо кассы, то спрашивают у них, не забыли ли они расплатиться. Ребенок сам достает вещь и отдает ее, мол, случайно положил в рюкзак или карман. Пожурят и отправляют домой.

Ирина Михайловна рассказала, что об инциденте они сообщили в школу, где учатся девочки. И первоначальная реакция педагогов была: это ужасно, подчеркнула бердчанка. Но потом позвонила учительница этих девочек и укоряла в том, что детям решили испортить жизнь.

— Родители привели детей, те опустили голову, а через неделю забыли об этом случае. Не понесли не морального, ни материального ущерба. Получается, что и дальше можно идти воровать. Максимум, что произойдет — мама скажет, что это плохо. Позиция родителей и педагога меня очень удивили, — заявила Ирина Михайловна.

Нельзя наказывать за честность

Данную проблему не решит один человек, ее нужно решать во взаимодействии служб и рассматривать ситуацию, в первую очередь, с юридической точки зрения, объяснила «Курьер. Среда. Бердск» педагог-психолог Тамара Иванова. Если бы родители не вернули украденные вещи, возможно, так бы никто и не узнал, что их своровали.

— Я не уверена на 100%, но думаю, раз вещи вернули, то родители не должны за них платить. Не пойманный — не вор. Их за руку не поймали. А если девочки вместе с родителями принесли вещи, то, возможно, они осознали свой поступок и то, что так поступать нельзя. А теперь их за это поставят на учет в полицию. Так они теперь вообще никогда не будут признаваться. Их наказали за честность, — рассуждала Иванова.

Еще в 5 лет детям нужно объяснять, что нельзя брать чужие вещи. И если им это объясняют, то они никогда не будут воровать, заверила психолог. Но бывает и такое, что родители сами заставляют детей идти на кражи.

— 11-летняя девочка чуть не покончила с жизнью из-за того, что мама заставляла ее воровать. Мать с маленькими детьми сидела дома, нигде не работала, пособие на детей не получала. И свою старшую дочь отправляла за продуктами — где хочешь, там и бери. Та не пошла, — привела пример психолог.

Тамара Иванова уверена, что дети просто так никогда не станут красть чужие вещи — причину этому всегда нужно искать в семье.

— Возьмем семью, родители в которой всегда снимают обувь у порога. Так делает мама и папа, так же будет делать и ребенок. Он не пойдет в обуви по всем комнатам, ведь у них это не принято. И для ребенка это — норма. Нужно работать с семьей и выяснять, почему произошло так, что ребенок начал брать чужие вещи, — объяснила психолог.

Разберутся с родителями

По словам вице-мэра по социальной политики Сергея Носова, он же является и председателем комиссии по делам несовершеннолетних, данная ситуация ему известна, и с ней будут разбираться.

— Это не нормально, когда родители не досмотрели за ребенком. Работа будет проводиться прежде всего с родителями, — заявил Носов.


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(1) Комментарий

  1. Константин

    А продавец-то, тот ещё барыга, ему и товар и денег:
    «Поэтому требовали компенсацию в двойном виде. Ведь украли они больше чем вернули.» Если товар принял, то компенсация должна быть меньше стоимости. Если полная стоимость, тогда товар остаётся у родителей, уже как покупателей. Но никак не двойная накрутка. А то что украли больше, чем принесли, это сначала доказать надо что именно, а потом оценить, а не вешать всю недостачу. А вот то что бросили пакет и молча ушли и вели себя как описано, вот тут руки продавцу и развязали. Тут надо родителей наказывать.

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