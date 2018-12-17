Отправить Шнурова на Евровидение хотят поклонники

С большим успехов прошли накануне концерты группировки «Ленинград». Под большим впечатлением от выступления оказались и поклонники творчества Сергея Шнурова, и сам музыкант, уже традиционно в стихотворной форме поблагодаривший зрителей, пришедших на концерт. Стихотворение Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

Если вкратце, то смысл обращения певца заключается в том, что певец говорит «браво и спасибо» всем 60 тысячам зрителей, которые, несмотря на предновогоднюю суету, свои заботы, потратили свои деньги не на еду, а на билеты и пришли на концерт «Ленинграда», сделав при этом два аншлага.

Поклонники, побывавшие на выступлении артиста, делятся своими впечатлениями и положительными эмоциями. Некоторые идут дальше и предлагают объявить голосование за то, чтобы лидера «Ленинграда» отправили на Евровидение от России.

Источник: teleprogramma.pro