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Отправить Шнурова на Евровидение хотят поклонники

Такие идеи посетили фанатов музыканта после двух аншлаговых концертов.

17.12.2018 Фото: Страница Сергея Шнурова в Инстаграм 2 коммент.
 
Отправить Шнурова на Евровидение хотят поклонники

Сергей Шнуров в жюри «Голоса»

С большим успехов прошли накануне концерты группировки «Ленинград». Под большим впечатлением от выступления оказались и поклонники творчества Сергея Шнурова, и сам музыкант, уже традиционно в стихотворной форме поблагодаривший зрителей, пришедших на концерт. Стихотворение Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram.

Если вкратце, то смысл обращения певца заключается в том, что певец говорит «браво и спасибо» всем 60 тысячам зрителей, которые, несмотря на предновогоднюю суету, свои заботы, потратили свои деньги не на еду, а на билеты и пришли на концерт «Ленинграда», сделав при этом два аншлага.

Поклонники, побывавшие на выступлении артиста, делятся своими впечатлениями и положительными эмоциями. Некоторые идут дальше и предлагают объявить голосование за то, чтобы лидера «Ленинграда» отправили на Евровидение от России.

Источник: teleprogramma.pro


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: Отличная, пусть выскажется по русски!

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  2. Аноним

    Уже пора назвать какой-нибудь аэропорт его именем.

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