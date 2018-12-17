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Прокурор Бердска: Красить волосы в любые цвета школьницам не запрещает закон

Прокуратура направит протест в адрес школы №9, чтобы незаконные пункты в положении о внешнем виде учеников исключили. Факт того, что 6-классницу с голубыми волосами выгнали из школы — не смогли подтвердить.

17.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: предоставлено Валентиной 3 коммент.
 
Прокурор Бердска: Красить волосы в любые цвета школьницам не запрещает закон

Мама девочки покрасила дочери волосы оттеночным шампунем

История о 12-летней школьнице, которую выгнали из школы №9 за яркие голубые пряди, приобрела широкий резонанс. Прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку школы после публикации этой истории в «Курьер. Среда. Бердск».

Сегодня, 17 декабря, помощник прокурора Татьяна Макарова, которая разбиралась в обстоятельствах школьного конфликта, сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что проверка завершена. Стороны спора уже встречались в кабинете у прокурора, руководство школы предоставило локальные документы в подтверждение того, что неестественного цвета волосы не соответствуют школьным правилам.

-В локальном школьном акте «Положение о внешнем виде обучающихся», который был утвержден директором школы, принят педсоветом с учетом мнения родителей и учащихся, оговариваются правила внешнего вида. Там есть такие моменты — запрещается окрашивать волосы в неестественный цвет, запрещено ношение пирсинга, оговаривается, какой должен быть у учениц маникюр и макияж, и кому он разрешен. Вот эти положения незаконны. Поскольку образовательные учреждения, согласно закону «Об образовании» существующем в стране, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся и к общему внешнему виду — знаки отличия, цвет и фасон одежды. А макияж, татуировки, пирсинги и цвет волос — образовательные учреждения устанавливать не в праве. Прокуратура в настоящее время подготавливает протест на этот локальный акт, чтобы эти пункты были исключены из положения, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Татьяна Макарова.

Кроме того, в результате проверки не подтвердился факт того, что девочку отправили домой приводить свой внешний вид в порядок, отстранив с уроков. По словам несовершеннолетних учениц, которые были опрошены прокурором, учитель не выгонял одноклассницу из школы.

-Со слов этих девочек, героине нашей истории было сделано замечание учителем по поводу внешнего вида. Классный руководитель сказала, что необходимо привести себя в порядок, когда она придет домой, чтобы она попыталась смыть краску или перекраситься. Более того, девочки рассказали, что учитель на следующем уроке удивилась, что ученицы с голубыми волосами нет в классе, — резюмировала Татьяна Сергеевна.

Прокурор подчеркнула, что закон не запрещает покраску волос в любые цвета. Однако учащимся все равно стоит придерживаться делового стиля во внешнем виде.

Мама 6-классницы Валентина рада, что история подошла к логическому завершению и надеется, что теперь цвет волос ее дочери не вызовет нарекания со стороны педагогов.

-Я знала, что правда на морей стороне. Жаль, конечно, что девочки не подтвердили, что мою дочь выгнали. Я имею представление, почему так произошло. Но я своей дочери верю, знаю, что она нас никогда не обманывала, — уверена Валентина.

Стоит отметить, что 14 января у Валентины состоится судебное заседание. Где она выступит в роли ответчика перед психологом школы. На следующий день «Курьер. Среда. Бердск» встретится с психологом Натальей Тарасевич. Напомним, психолог посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены. В четверг 29 ноября «Курьер. Среда. Бердск» опубликовал историю бердской Мальвины, а уже в понедельник, 3 декабря в бердском городском суде появились два исковых заявления от психолога школы № 9. Она отрицает, что говорила девочке о том, что теперь из-за нее начали красить волосы другие ученицы.

-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.

Мама ученицы 6 класса Валентина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что через несколько дней после того как ее дочь покрасила волосы в голубой цвет, в школу пришла другая ученица с синими волосами.
-Вот мою дочь выгнали, а эту девочку нет. В школе учатся девочки с ярко желтыми, розовыми и синими волосами. Это видят все. Мы ищем свидетелей инцидента, однако многие ученицы говорят, что не помнят о событиях того дня. Но есть те, кто готов подтвердить слова моей дочери. Я намерена защищать свою дочь в любых инстанциях, — резюмировала Валентина.

Валентина уверена, что ей переживать и бояться нечего. Она склонна верить своей дочери и готова защищать дочь в любых инстанциях.


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Весь сюжет: Волосы цвета Мальвины

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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Прокурор города Бердска!
    Радостно слышать вашу практически молниеносную реакцию на крашеные волосы учениц.

    А будет ли ваша реакция такой же скорой на противоправные действия власти, приказавшей населению платить за мусор втридорога «Экология-Новосибирск» — новому посреднику?

    Может редакция спросить у прокурора напрямую — будет ли он возбуждаться от такой наглости или будет ждать официального заявления от недовольных?
    Самому проявить инициативу — слабо? Ведь это входит в его обязанности — пресекать заведомо мутные схемы.

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  2. Николай

    Прокуратура со своим протестов не помогает воспитательному процессу, по сути ставит под сомнение правила поведения этой школы. Проблема повисает в воздухе! Правы оказались те, кто в течение месяца кошмарит школу:
    -мамы девочек,
    -рокуратура, которая бьет грамотно по закону по рукам, порождает безволие и безразличие преподавателей(принцип»пусть ходят хоть на голове, по принципу петуха: «прокукарекою, а там хоть солнце не вставай»- себе дороже! )
    Авторская последняя передача Михалкова «Бесогон» показала ситуацию с сегодняшней молодежью. ТВ по каналу «Россия » крутили все выходные
    В правилах надо слово «запретить» словом «рекомендовать», а в конце документа в скобках «Протокол √1от «……………… » совместного собрания родительского комитета и педсовета». В школе иметь оригинал протокола.
    Мне трудно понять причем тут психолог? Роль ее незначительная, задача которой использовать современные изучать коллектив школы и давать рекомендации родителям, учителям, администрации. Им главное не брать не свойственные функции!
    Поразила мама, которая пошла на пролом! Некоторые мамы сильно не любят школу и сильно любят себя и свое гениальное чадо, что с таким остервенеием публично демонстрируют свою глупость!

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  3. Старый

    Ну наконец то, есть еще здравые головы, только правда оперативность хворает.

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