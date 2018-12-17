Семье упавшего с 15 этажа рабочего 800 тыс. рублей заплатит предприятие в Новосибирске

Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде
Циркач Запашный пожаловался Путину на олигарха Гуцириева и цирк Cirque du Soleil
Мэр Бердска: Неопрятно выглядит ул. Первомайская из-за неочищенных парковок
Мнение заслуженного учителя РФ: Не стоило выгонять девочку с голубыми волосами из школы в Бердске
Землю без торгов отдавать застройщику разрешили депутаты Новосибирской области
Иск главы Росгвардии Золотова к оппозиционеру Навальному суд оставил без движения
Родители вернули украденные 11-летними школьницами канцтовары на 4000 рублей в магазин Бердска
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