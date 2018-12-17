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Семье упавшего с 15 этажа рабочего 800 тыс. рублей заплатит предприятие в Новосибирске

Суд удовлетворил иск прокуратуры в защиту умершего на производстве работника строительной компании.

17.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Семье упавшего с 15 этажа рабочего 800 тыс. рублей заплатит предприятие в Новосибирске

Решение суда еще не вступило в законную силу

Прокурор Калининского района Новосибирска взыскал 800 тыс. компенсации морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве. Иск был подан прокурором в суд в интересах сына и отца работника, погибшего в результате несчастного случая на строительном объекте, сообщили в облпрокуратуре.

Основанием для иска послужили результаты прокурорской проверки и расследования Государственной инспекции труда в Новосибирской области, установившие связь между нарушением требований охраны труда в организации и тяжелым несчастным случаем на производстве в виде падения разнорабочего с 15 этажа строящегося жилого дома.

Калининским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора: со строительной организации в пользу отца погибшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 тыс. рублей, в пользу малолетнего сына погибшего – 300 тыс. рублей

Решение не вступило в законную силу.


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