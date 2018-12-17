Мнение заслуженного учителя РФ: Не стоило выгонять девочку с голубыми волосами из школы в Бердске

-Проработав 35 лет в школе, у имею свое мнение по этой ситуации, оно у меня расходится. Выгонять из-за того, что ребенок пришел с необычным цветом волос, я думаю, не стоит. Мы судим не по внешнему виду. Но тем не менее, у меня вопрос к маме возник: а зачем в шестом классе девочки нужно было красить волосы. С какой целью мама это сделала? Хотела привлечь внимание к дочери? Она же понимала, что оттеночный шампунь придаст волосам неестественный цвет. Здесь, наверное, больше желание мамы было, чем дочери.
У меня были случаи: идешь в школу, а впереди идет мама с дочерью — ученицей начальных классов в юбке карандаше и на каблуках в 6 сантиметров. А девочка учится в классе втором. Вот я думаю всегда: мама, ты видишь, как твоя дочь выглядит со стороны?
Я помню то время, когда в школе отменили форму. Мы, учителя, противились этому. Потому что понимали, что ситуация будет неоднозначная. Родители были за отмену, они пытались спорить с учителями. Я помню, как мы просили, чтобы дети не носили сережки в ушах. Не потому что они золотые. Ведь был в нашей школе случай, когда во втором классе на уроке физкультуры девочке зацепили ухо и порвали его сережкой. В целях безопасности мы пытались донести до родителей, что дети балуются, дергают друг друга и серьги в школе нежелательны.
В этой истории девочка учится лишь в шестом классе. На старшеклассницу я бы и внимание не обратила. Думаю, что самовыражаться можно в хорошей учебе, хобби или спорте. Мы тоже были молодыми. Мы в свое время самовыражались участием в спорте. Я помню свой класс, у нас парни все были спортсмены. И было стыдно в то время не заниматься каким-то видом спорта. Парни все были подтянутые и выглядели крупнее, чем их сверстники в наше время. Внешний вид — это не самовыражение, а эпатаж.
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Что то уже надоели новости про голубые волосы
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пора про малиновые
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Да,да «хотите как во Франции?» после ,»хотите как на Украине?»
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