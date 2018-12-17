КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам трехкомнатную квартиру
Продам
Продам
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам1-комн квартиру
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде

Циркач Запашный пожаловался Путину на олигарха Гуцириева и цирк Cirque du Soleil

Мэр Бердска: Неопрятно выглядит ул. Первомайская из-за неочищенных парковок

Мнение заслуженного учителя РФ: Не стоило выгонять девочку с голубыми волосами из школы в Бердске

Землю без торгов отдавать застройщику разрешили депутаты Новосибирской области

Иск главы Росгвардии Золотова к оппозиционеру Навальному суд оставил без движения

Родители вернули украденные 11-летними школьницами канцтовары на 4000 рублей в магазин Бердска

Семье упавшего с 15 этажа рабочего 800 тыс. рублей заплатит предприятие в Новосибирске

Отправить Шнурова на Евровидение хотят поклонники

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии



Мнение заслуженного учителя РФ: Не стоило выгонять девочку с голубыми волосами из школы в Бердске

У Полины Сенчило свое мнение по поводу истории с 6-классницей. Она предполагает, что окончательное решение о покраске стояло за матерью девочки.

17.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: предоставлено Валентиной 3 коммент.
 
Мнение заслуженного учителя РФ: Не стоило выгонять девочку с голубыми волосами из школы в Бердске

Мама девочки покрасила дочери волосы оттеночным шампунем

Заслуженный учитель России Полина Сенчило прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» историю о 12-летней школьницы, которую руководство школы № 9 выгнало из школы за ярко-голубые пряди.

-Проработав 35 лет в школе, у имею свое мнение по этой ситуации, оно у меня расходится. Выгонять из-за того, что ребенок пришел с необычным цветом волос, я думаю, не стоит. Мы судим не по внешнему виду. Но тем не менее, у меня вопрос к маме возник: а зачем в шестом классе девочки нужно было красить волосы. С какой целью мама это сделала? Хотела привлечь внимание к дочери? Она же понимала, что оттеночный шампунь придаст волосам неестественный цвет. Здесь, наверное, больше желание мамы было, чем дочери.

У меня были случаи: идешь в школу, а впереди идет мама с дочерью — ученицей начальных классов в юбке карандаше и на каблуках в 6 сантиметров. А девочка учится в классе втором. Вот я думаю всегда: мама, ты видишь, как твоя дочь выглядит со стороны?

Я помню то время, когда в школе отменили форму. Мы, учителя, противились этому. Потому что понимали, что ситуация будет неоднозначная. Родители были за отмену, они пытались спорить с учителями. Я помню, как мы просили, чтобы дети не носили сережки в ушах. Не потому что они золотые. Ведь был в нашей школе случай, когда во втором классе на уроке физкультуры девочке зацепили ухо и порвали его сережкой. В целях безопасности мы пытались донести до родителей, что дети балуются, дергают друг друга и серьги в школе нежелательны.

В этой истории девочка учится лишь в шестом классе. На старшеклассницу я бы и внимание не обратила. Думаю, что самовыражаться можно в хорошей учебе, хобби или спорте. Мы тоже были молодыми. Мы в свое время самовыражались участием в спорте. Я помню свой класс, у нас парни все были спортсмены. И было стыдно в то время не заниматься каким-то видом спорта. Парни все были подтянутые и выглядели крупнее, чем их сверстники в наше время. Внешний вид — это не самовыражение, а эпатаж.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кресло начальника отдела СК Бердска занял 33-летний майор из Новосибирска По пожарной лестнице пришлось взбираться спасателям Бердска в квартиру с запертыми детьми Чиновника на новосибирское имущество нашли в Вологде

(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Что то уже надоели новости про голубые волосы

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика