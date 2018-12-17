Кресло начальника отдела СК Бердска занял 33-летний майор из Новосибирска

Нового руководителя следственного отдела Бердска СКР назначили 6 ноября 2018 года. Главным следователем города стал 33-летний майор юстиции Станислав Лейба. Сегодня, 17 декабря, его официально представили бердским чиновникам.

Свою карьеру он начал 11 лет назад. После выпуска из Томского государственного университета он сразу поступил на службу в следственный комитет и с тех пор не менял свое место работы. В бердском отделе СК тоже не происходили кардинальные изменения — Станислав Лейба стал вторым руководителем городского следственного отдела с момента его создания.

Станислав Олегович поделился с «Курьер. Среда. Бердск», что работа следователем — это его призвание. В работе необходимо ставить приоритет интересов службы выше своих собственных, много работать и постоянно повышать свой профессиональный уровень, не имея права на ошибку.

— Каждому следователю должны быть присуще два главных качества. Первое – это ответственность. Он всегда должен понимать, что на нем лежит большая ответственность и каждое свое действие он должен соотносить с этим. Следователь должен понимать, что он не просто работает для галочки или для порядка, а он делает это на основании и во исполнение закона. А второе очень важное качество следователя – это организованность. Следователь может быть очень старательным, очень ответственным, но если человек не организованный, то начинаются проблемы в его работе. Поэтому два главных качества следователя – это личная ответственность и личная организованность, — уверен Станислав Лейба.

На протяжении 7 месяцев бердский следственный отдел работал без руководителя. Это время следственный отдел возглавляла Вера Шаванова. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что следственный комитет отказался от дальнейших судебных разбирательств с экс-руководителем следственного отдела СКР Сергеем Копыриным. Его, отстраненного от должности 26 марта по приказу главы ведомства Александра Бастрыкина, 31 июля суд признал незаконно уволенным.

Новый глава СК Бердска уже познакомился с коллективом и ознакомился с делами, находящимися на расследовании у следователей Бердска.

-Впечатление в целом позитивное. С коллективом познакомился, посмотрел дела и материалы, которые находятся в производстве. Коллектив абсолютно работоспособный, следователи все опытные. У всех есть желание работать, все способны организовать свою работу. Поэтому впечатление позитивное и настрой, соответственно, положительный на дальнейшую работу, — резюмировал Станислав Лейба.

Стоит отметить, что следователи следственных отделов расследуют тяжкие и громкие преступления. Следователи не зависят от других федеральных и правоохранительных органов, гарантируя тем самым максимальную объективность и прозрачность расследования уголовных дел. За 11 лет работы в должности следователя Станислав Лейба зарекомендовал себя как профессионал своего дела, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».