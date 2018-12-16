Вооруженная ножом грабительница отобрала 12 тыс. рублей в пивном магазине Новосибирска

В субботу новосибирцы задержали вооруженную ножом женщину, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

15 декабря в 21.25 в помещении пивного магазина на улице Виктора Уса женщина, угрожая продавщице ножом, завладела из кассы деньгами в сумме 11 900 рублей. Скрыться с места преступления ей помешали граждане, которые задержали женщину и вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники отдела полиции №8 «Кировский» управления МВД России по Новосибирску доставили подозреваемую в дежурную часть и изъяли нож и похищенные деньги.

В отношении задержанной – 27-летней ранее не судимой жительницы Кировского района – возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.