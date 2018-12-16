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Киевская церковь назвала себя Православной церковью Украины

В воскресенье утром в Михайловском Златоверхом соборе Киева (находится в пользовании теперь уже бывшего «Киевского патриархата») состоится первая литургия главы новой церкви Епифания.

16.12.2018 Фото: pxhere.com Нет комментариев
 
Киевская церковь назвала себя Православной церковью Украины

Новая неканоническая церковь, созданная в Киеве в субботу на объединительном соборе, выбрала себе наименование

Новая неканоническая церковь, созданная в Киеве в субботу на объединительном соборе, выбрала себе наименование, пишет Интерфакс.

«Официальное название, согласно уставу, Православная церковь Украины. Также можно применять УПЦ (не путать с МП)», — пишет ее пресс-секретарь Евстратий Зоря на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в воскресенье утром в Михайловском Златоверхом соборе Киева (находится в пользовании теперь уже бывшего «Киевского патриархата») состоится первая литургия главы новой церкви Епифания.

Ранее каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием, которая объединяет большинство православных приходов Украины, выражала протест против планов неканонических религиозных структур и представителей власти присвоить ее название. Такие сценарии в УПЦ расценивают как рейдерство.


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